「妳打開過我的衣櫃？」「沒有。」蒂娜很納悶，不明白雪莉為什麼會突然這樣問。「好了，妳下去吧！」雪莉不耐煩揮揮手。

幾個月前，蒂娜來到洛杉磯 ，學校的助學金雖足夠她的學費及膳宿費，但為幫補家用，她必須賺些外快。同學告訴蒂娜，到大學周圍的富裕家庭，做鐘點幫傭是一個很好的選擇，在報紙的廣告欄上，蒂娜找到一則徵人啟事，工作地點和校園只隔一條街。面試後，懷特夫人決定雇用她，還說：「以後妳叫我雪莉就好。」

那天，外面罕見地颳著暴風雨，迎面是一陣刺骨的寒冷，蒂娜撐著傘越過斜坡上的馬路，打幾個寒顫，才想起上個周末在二手店買的圍巾，又急忙轉身踏上階梯回到宿舍，趕到別墅時，比平常遲半個鐘頭，她急忙向雪莉解釋遲到原因，蒂娜覺得雪莉似乎一直在打量著她的穿著。

蒂娜準備離開時，雪莉坐在沙發等她：「妳的圍巾很漂亮，可以給我看看嗎？」蒂娜靦腆地遞給雪莉。前天晚上室友發現她這條圍巾，只用幾塊錢買來時，尖聲跳了起來：「妳可撿到寶了，這是博柏利圍巾，新的一條幾百元呢。」雪莉瞪著圍巾角落SW兩個字母 ，臉上掠過一絲慍色，打開手袋掏出錢，連同圍巾遞還蒂娜：「這是妳的薪水，明天起不用再來了。」蒂娜被雪莉突如其來的舉動愣住。

雪莉目送窗外蒂娜的背影消失在街角，嘴裡不斷地喃喃自語：「她的手腳怎麼會這樣不乾淨？」眼光又落在壁爐上的相框，那是上個星期她和蒂娜的合照。兩個月前， 她在廁所裡跌倒，剛好蒂娜來上班，不然後果不堪設想，為感謝蒂娜，她特地邀請蒂娜來家裡用晚餐，還拍了這張照片。

雪莉原本經營地產，丈夫是教授，雪莉不滿丈夫只專注學術研究而冷落家庭，丈夫也對她那女強人的個性有微詞，他們最終踏上離婚。 雪莉心灰意冷，索性關閉公司待在家裡，雪莉的健康更是一日不如一日。她雇用蒂娜做家務，見到蒂娜誠實可靠，直接把大門的鑰匙給她。

雪莉的手機「叮」的一聲響，是診所提醒她明天複診。醫生做了體檢評估後，說她得失智 症，更糟的是她腎臟功能衰竭，已到末期，如不洗腎，隨時有生命危險。雪莉想起自己孑然一身，晚年還要忍受洗腎的折磨，她不想苟延殘喘，決定放棄。

雪莉顫顫巍巍地拐進廁所，小解後，當伸手去拿廁紙時，一眼瞥見洗手盆櫃檯上幾張紙，她取過一看，原來是去年的捐贈物品清單。自從她知道自己不久人世後，毅然把值錢或有紀念性質的東西都捐出去，她瀏覽捐贈清單上的物品項目，那條她前夫送給她、上面繡有她名字縮寫的圍巾，赫然出現在上面。

蒂娜走到半路，才想起自己忘了把鑰匙還給雪莉，又匆匆回到別墅，打開門，她嚇呆了，雪莉一動不動地躺在地上，身上還沾滿嘔吐和排泄物，蒂娜叫救護車把雪莉送進醫院，雪莉總算醒過來，她對蒂娜說：「謝謝妳送我來醫院。對不起，蒂娜，那圍巾……。」蒂娜取下圍巾，繫到雪莉的脖子上，低聲說：「妳喜歡，我送給妳。」雪莉激動地流下眼淚：「我誤解了妳，妳依然不怪我，妳的關懷和溫情鼓舞了我。」她轉過頭對醫生說：「我改變主意了，我要活下去，我決定要洗腎。」