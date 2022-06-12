日前讀家園版林美伶「老」一文，使我這個老人家也想說幾句。題目是大大的一個老字，在未讀內容之前，心中開玩笑說，應該加個怎樣的標點符號在後面才好呢？是問號、句號、還是驚嘆號？這是一個有趣的人生問題，正如該文作者說的：「沒有人會永遠年輕。」

林美伶女士的小兒子提出、「為什麼不服老」及「幻想自己年輕」的疑問，這是我們老年人的通病，幾乎人人如是。不服老才會有進步，幻想年輕才會使明天更好。五十出頭的林女士已經為我們說出答案了：「似乎向來都是周邊的人覺得我『老』，雖然當下的我並不那麼認為。」

我父親年老時，身體出現老態，手腳不靈活，他總是問我：「為什麼如今會這樣？」當時我語拙，不識說句好話去安慰他。現在自己老了，漸漸經歷到當年父親同樣的困擾，但我知道答案：「老了？老了。老了！」

多年前，我以「我心不老」為題，在本園地寫過幾句關於「老」的話：「去公園餵鴿子，是心已老。在樹下聽鳥鳴，是心不老。我就愛在樹下聽鳥唱歌；聽牠們卿卿我我。」

我又說過這樣的話：「學寫文章，不知老已至。」來美五十七年，執筆忘字。寫文章時要捧著一本「國語日報字典」，十足一個學生，又怎會想到自己老呢。總之，大限來時，就瀟灑地走，管它老不老。