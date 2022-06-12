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追尾驚魂

肖文

常言道：「公路如虎口」，交通意外時有發生，汽車追尾事故屢見不鮮。我是科班出生的老司機，儘管十分謹慎，也難逃追尾驚魂厄運。

二○○二年八月六日中午，深圳市暴雨傾盆，我開著一輛皇冠轎車從羅湖橋駛上高速路剛下坡時，轟隆一聲巨響後，我便昏迷不醒，我彷彿走到花香鳥語的天堂門前，直到有人急敲車門，才把我喚醒。

原來我被一輛從香港開來的貨櫃車追尾，我的車被撞飛一百五十多米後，才停在隔離島中，後排座位被撞扁。但我心中暗自慶幸，在肇事司機逃逸後，好心的路人打電話報警，讓我及時送醫搶救，才撿回一條小命。

還好事故前我突發惻隱之心，讓專職司機回家休息，否則司機開車我坐在後座，定會香消玉殞。血的教訓，讓我開車倍加小心，特別是在移民美國後，恪守交通法規，七年來暫未被警察開過罰單。

在家禁足兩年多，盼來今年疫情鬆綁的好消息，可是天公不作美，美西北春寒料峭，大雪紛飛，寒氣襲人。更有甚者，春寒心更寒，國事家事天下事，事事驚心。北京疫情告急、上海、鄭州封城；俄烏大戰升級，和平遙遙無期；妹妹、妹夫住院，妻子因病辭職，在家困守危城……。

咬牙撐過霪雨霏霏的四月，終於在五月四日看到陽光明媚，我開車出行，讓陽光驅散心中的陰霾。當我迎著撲面而來的金光大道一路前行時，準備轉上州際公路，在紅燈前踩剎車停車的同時，一聲巨響，我全身猛烈震蕩，頭腦一片空白，車被後車撞擊，平衡移動前進了兩英米之多。

「出車禍了！」我雙手緊緊握住方向盤，右腳繼續踩死剎車，下意識地打開示警的雙閃燈，陷入驚魂未定的恐懼中。我是嚴重的頸椎病患者，醫生曾反覆告誡我，重中之重，是要避免頭部和頸部的任何撞擊，我情不自禁地發出天問：瘟情、病情、天災加上車禍，還讓人活嗎？

就在我如雕像一樣定格在駕駛室裡時，車門被敲開，「對不起！你為什麼停車？」接著馬上追加一句，「我們兩人都要道歉」。只見一個精神矍鑠的耄耋老人連珠炮一樣地向我發問，當我得知老人就是肇事司機時，這種橫蠻無理的霸道行為，讓我氣不打一處來，然而為事故處理時釐清責任，我只得強壓怒火，忍氣吞聲，一言不發地用手機將兩台車損傷情況的現場拍下。按美國常見的處理方式，拿出駕照和保險卡拍照，並與對方交換，並堅持互換電話號碼，以防萬一。

這時，陸續開車經過的人，看到我是亞裔，有的拿手機拍視頻，有的念念有詞，神情是幸災樂禍的歧視亞裔言行。真是雪上加霜，人心不古。當我看到愛車右後半車身被撞成落葉飄零，搖搖欲墜的慘狀時，心疼不已。安全第一，我調轉車頭，繼續打開雙閃燈，忐忑不安地慢慢將車開到保險公司報案。

第二天，保險公司負責理賠專員的來電，讓我跌破眼鏡，肇事司機竟然扯下彌天大謊，反而誣告是我倒車撞壞，好在鐵證如山，理賠專員秉公處理，判對方負全責。

人怕傷心，樹怕剝皮，愛車撞壞可以修復，心靈受重創，痛苦莫明。在這世風日下，人心不古的時刻，亞裔不能再做沉默羔羊，該發聲時就發聲，據理力爭，維護自己權益。車禍也讓我痛定思痛，總結教訓：一、要現場拍照和找到目擊證人。二、要及時報警。

雖然華人在美國是弱勢群體，但無論這個世界怎樣不堪，我們都不能喪失信心，都要有尊嚴地活著。

車禍 亞裔 保險

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