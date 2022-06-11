兩年前，朋友一家出門度假，把寵物犬「大哥大 」託付給我們照看，這是一隻金德利犬，是金毛獵犬和貴賓犬混種。

跟犬兒朝夕相處八天八夜，建立了感情，朋友領走後，感覺家中空了不少，感性的聲音在耳邊縈繞，「我們也養一隻吧」？很快又被理性的聲音蓋過，「還是等等吧，生活如此忙碌，一大家子人都看不過來，哪有時間管寵物呀？」今年復活節 ，朋友一家又計畫出行，老早就跟我招呼，將犬兒再次託付八天八夜。自家沒有，偶爾看看鄰居家貓呀，狗呀，何樂而不為？

那日約好友來家中吃飯，電話那頭，「我在中國超市買了個蹄膀，他家的雞肉我吃過，估計這豬蹄膀也不會差，我帶來和你一起分享」。這蹄膀還真實惠，肉不少，骨頭也大，正吃著，朋友開著車，把狗兒送來了，歸來也算熟門熟路，行裝還是一切齊全。主人交代，雞類小骨頭不能給狗吃，怕卡喉嚨，這種大骨頭最好。

只聽到「吧噠，吧噠」，就見犬兒趴在陽台上，津津有味，專注地啃起來，兩小時把一塊大骨頭啃得乾乾淨淨。那香啊，那滿足感，那好口福。忙碌一周，煮一碗麵湯，我們喝肉湯，牠啃骨頭，各得其所。犬心完全被這根骨頭輕而易舉地俘虜，接下來一周，牠會忠誠地守護在我左右。

一大早，犬兒一路塗鴉，解決大小問題，迎來輕鬆自在一天。狗兒喜歡出去溜達，過馬路時，牠兩邊都瞧瞧，一陣小跑，所經之處時不時停下來，那份好奇勁頭十足，喜歡拈花惹草，東張西望，嗅來嗅去，也不知道發現什麼奇香異味，換做對花粉過敏的我，早就噴嚏連天，淚流滿面。回到家，心滿意足，躺在陽光屋裡沐浴陽光。春日裡無限遐想，簡簡單單地做一條犬，享受生命美好。這周我的蘋果手錶記錄了八天來的步行，可謂「健康周」。

看到同類一陣興奮，想上前打個招呼，投緣就戲耍一通，被主人制止，只好大叫兩聲，以示失望，又悶著頭前行，好似什麼也未發生；看到異類，招搖過市的小松鼠，像一匹脫韁野馬，如我失手，讓牠掙脫繩子追小松鼠，誰輸誰贏還難說。松鼠那伶牙俐齒不可低估。

兵書上，現實中，以小勝大，以弱勝強的例子不也舉不勝舉嗎？比看到小松鼠更糟糕的是小兔子，犬兒就像一隻脫弦的箭，嗖地一下，讓我防不勝防，感覺人都要離地飛起。三歲半的犬相當於二十多歲血氣方剛的年輕小伙，力大無比。

活到十五歲左右的狗，就相當於百歲壽星。犬兒的歸來，讓我穿越時空，被犬兒牽著被動地行走，偶爾引導牠這邊走，慢點走，偶爾發號施令。照看狗讓我聯想到養兒育女，教育 不就是創造一個充滿愛意的環境，培養孩兒們的品格，提供一個好的學習機會？

犬兒臨走時，坐在我面前，清純的大眼睛專注地盯著，跟我告別，好一陣才和主人離去，我的家好似牠的臨時度假村，聰明已有幾分成熟的牠流露一絲不捨。我開始想像，勾勒五年、十年以後，進入中年、中老年和老年的犬兒狀態。