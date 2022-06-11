史特芬妮是我在社區大學的鋼琴啟蒙老師，後來也參加她指揮的合唱團。她在紐奧良出生長大，嬌小玲瓏，漂亮寶貝一名，長得很像電影明星Ashley Judd，標準的南方美女。外表嬌柔的她，事實上多才多藝又能幹有力，一手把我們的音樂系攬得有聲有色，無論是合唱團或是音樂會都大受讚譽。

正當大家都慶幸社區得人之時，一位年資較深的教授因心理問題休假兩年，以為他不會回來，但在限期前回來，把史特芬妮逼回半職，她失望之餘，便放棄她建立的成果，接受北灣社區大學的全職聘雇，重新打造她的音樂新園地。

我們的關係從師生後來成為親密朋友，一年中，我們總會在忙碌生活中找機會吃午餐、血拼兩三次；她每年都會帶她的學生合唱團到外地旅遊演出，兩年前她計畫帶他們到紐奧良，但因疫情 遲延到今年，她說我可以跟著去，我便高興地應邀隨行。

一行卅八人，早上三點，便在舊金山機場集合。因為都是學生，價格便宜的機票要清晨五點起飛，轉停鳯凰城和休士頓，差不多廿四小時後才到達目的地。

第二天，傍晚時分，大隊前往遊船河晚餐，這條名叫納切斯（Natchez）的船，是密西西比河流傳下來的蒸氣機動老式船，船上爵士樂 手們在甲板上演奏，酒吧前排著長龍，聚著熱鬧的快樂人群，船慢慢離開碼頭，此時夕陽漸漸西下，反射在金黃色的海上，微風輕拂，欣賞著美景、美酒、美樂、美食，滿船都是笑顏洋溢的人，我也沾染年輕一代的興奮快樂，人生樂事之一。

第三天一早就出發去沼澤旅遊，出門時天氣不錯，一個多小時的車程後，天氣變陰，等到我們坐上小船時，已天降大雷雨，雖然大家都買了雨衣，還是免不了濕了鞋、襪、褲，但沒人在乎，反而覺得雷雨增加刺激，導遊的船進進出出，沼澤地林木茂密，叢林高聳，各色各樣的綠，使我們這些在加州 被旱情困擾的人，讚嘆之餘，不禁羨慕妒忌兼而有之。

忽然他把船駛入灣裡，讓大家一起看鱷魚，一陣騷動後，果然見到鱷魚頭浮出水面，一動不動，從來沒有如此就近見到牠，快點拍照留念；後來又一條更大的鱷魚在小船旁邊，一陣子才離開。

上船後的午餐，是本地著名的小龍蝦(crawfish)，四張大桌上各擺上一條大約四尺長的小木船，船上載滿了小龍蝦，又名窮人的龍蝦，香腸、玉米和馬鈴薯用他們獨特的香料調味，非常好吃，史特芬妮和我圍著船大快朵頤，吃到不能再吃了才甘心洗手不幹，樂得不得了！

晚上史特芬妮的菁英爵士團音樂會演出，真是出乎我意料之外精彩，這些社區大學的學生居然唱出職業家水準，叫人大大地鼓掌叫好，很為她與她的弟子們驕傲。

第四天是重頭戲，所有團員將在紐奧良最大最老的聖路易士大教堂（The Cathedral of Saint Louis）裡面演唱。大教堂坐落在遊客雲集的傑克遜廣場（Jackson Square），遊客可以自由進入參觀教堂及聆聽音樂會演出。這群歌唱家全體盛裝出席，大教堂的音響完美，配合上大管風琴從後面頂樓加入鋼琴、小提琴的交響音樂，使莫札特的彌撒（Mozart's Mass）完美無瑕地演繹，獲得聽眾們起立鼓掌喝采，這就是他們費很多心力時間，努力練習再練習得來的成果。

旅程完美結束後，大家帶著愉快的心情步上回家之路。再過幾周，她的爵士菁英團將征法國，祝福他們一樣成功。