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石頭山之遊

久彌

近日在家園版看到葉宗真女士的一篇大文「挑戰洋芋片岩石山」，不由得想起亞特蘭大也有一個頗負盛名的石頭山，山上也有一塊突出的石頭，其懸空驚險，和聖地牙哥岩石山的洋芋片相比，是小巫，但在它上面也有凌空四望天高地闊之感。

十二年前妹妹和妹夫來訪時，我們曾同遊，他們兩人都曾上去，我拍了照存念。

石頭山是亞特蘭大市，東平原上的一塊橢圓形大鵝卵石，山高出地面八百多英尺，繞山基一圈有五哩多，有公路和觀光小火車可環繞；山下有湖泊，其中有老式密西西比河輪船，供遊湖賞景，有老式農村、裹蓋的橋、水車磨坊等景點，和林木幽深的野餐區等，是亞特蘭大有名的遊樂區。

山北面陡直且平，有一塊高九十呎，寬一百九十呎，世界最大浮雕，刻了美國南北戰爭時南方的三大領袖人物，戴維斯、傑克遜和最有名的李將軍。這個石雕從一九二○年代開始，幾經戰爭、經費、更換雕刻團體等波折，到一九七三年才正式完工揭幕。

石頭山以此成名，就像南達科達州的四總統頭像山一樣，但近年非裔民權團體認為，它是支持南方奴隸制度的象徵，要把它炸掉，這仍在州政府內爭論中。

我發現任何團體在弱勢時，都高倡要照顧弱小、包容異己，凡事主張多元化，但一旦自己變強勢時，就把自己當初的訴求拋諸雲外，對異己極力打壓、汙名化成必趕盡殺絕而後快。

我擔心這石雕被炸去後，石頭山失去特色，和其他遊樂區並無太大不同，還有何吸引人處？

山的西面有條一哩多上山的小徑，其實不是路，只是公園用黃色在石上畫線引導，以免迷路。

我們早年來時都是循此上下山，尤其還有小傢伙，走累耍賴要抱，那時雖然年輕，一趟下來也頗累人；這次妹妹他們來時，石頭山已有纜車，從正面登山可近看石雕。

乘纜車輕鬆上山，參觀山頂講解石頭山地質的陳列館，遠眺亞特蘭大高樓在地平線上微茫參差的身影，觀賞四周風景後下山。

我們又逛了些手工藝店、吃烤肉等南方美食才回家，記憶中那是趟頗為愉快之行。聽妹夫說近年妹妹身體狀況江河日下，已不能再作如是旅遊，則此行之美好記憶，和她在突出石上的留影，就更彌足珍貴了。

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