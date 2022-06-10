雖然美東的綠色和首都的寧靜令我們有所不捨，但美西灣區所引領世界科技與商業創新的前驅者光芒，以及宜人的氣候更讓我們難以抗拒。自女兒一家決定安家矽谷 那一天起，這個神奇的地方就成我們期待和嚮往之地。

矽谷創新科技產業發達，就業機會多，人均收入也高，源源不斷的吸引無數充滿幻想的年輕人到來，雖然房價同樣引領全美甚至全球，然而房價之類對我這些探親暫居者並不敏感。我喜歡思考這個區域為什麼在這一輪互聯網革命中，可以一直引領世界，還喜歡具體感受離我們居住地幾分鐘路程的鄰里：谷歌、蘋果 、英特爾等世界著名的公司，是怎樣給我們生活帶來實實在在的改變？

矽谷的成功祕訣早有人總結過，正如加州 有著名的充足陽光一樣，加州有與陽光一樣重要和充沛的創業自由環境。在這個被稱作最靠近夢想、鼓勵冒險、刺激創新、容忍失敗、崇尚自由的灣區，以史丹福大學為孵化基地，源源不斷地生育著科技與創新奇蹟，為保證這種奇蹟不斷生長，又生育了支撐創業者的風險投資公司。

「年輕人應該熬夜做一些看似沒意義的事情，在無形當中自己的能力就會被提升，不要總是想著開公司賺錢，要保持愉快的心態，而不是匆匆忙忙地競爭。我年輕時候想的不是開公司，而是為了快樂和改變世界。」與喬布斯共同開發第一、二代蘋果電腦的沃茲，這句話說出事實，也引領無數年輕人，這也許是矽谷始終生氣勃勃和無法複製所以成功的註解。

生活在矽谷對華人來說，比生活在美國其他地方多一點方便，因為許多聰明的中國青年被吸引到此地。從舊金山到矽谷，不論語言環境、生活服務，都更方便和滿足，年均氣溫攝氏十五到二十八，長年陽光藍天更令人愉悅，雖然加州整體上偏乾燥雨水不足，我們居住的南灣卻是雨水相對充沛的區域。

在矽谷的兩年間，每周我們到大華超市購物必經蘋果總部，它的造型似外星飛碟的藍色建築，總是給我詩意的想像；而走訪谷歌，感覺就是逛公園，花草樹木似無意栽培卻妙趣天成，一棟一棟的建築，窗戶內的燈光下，我設想著裡面藏著多少智慧的頭腦。而徜徉於史丹福大學，自由而緊張的不同膚色學子，則更加的讓我對未來充滿希冀，若干年後，他們中有多少會成為引領未來科技與社會的領袖？

行走在此，我常常想到，矽谷這片神奇的土地響徹世界，世界正被這小小的矽谷所推動、改變著。