在政府做公務員朋友說她焦頭爛額，因為一位同事搞錯十幾塊錢的帳，弄得全部門返工重做，為了這事開好幾次會，折騰好幾天還沒搞定。

我問如果是總帳錯十幾塊，為什麼不乾脆讓錯帳的同事補上填平即可？朋友連連說怎麼可能，一分錢都不能錯的，否則查帳就很麻煩。

不是太清楚整個情形的內幕，但這樣的處理真的是最佳方案嗎？為了十幾塊錢全部門返工幾天的人力和物力不是白白浪費了嗎？那個損失是十幾塊可以彌補得了嗎？

這事讓我不由得想起多年前，剛移民 時賣過一天咖啡 的經歷。起源是我同學在一家商場裡的小餐廳做工，他說工作輕鬆還有小費，工作時間從早上九點到下午兩點，十分理想。我開始對這工作嚮往起來，後來有機會她推薦我，我似乎是順理成章地達成了心願。

那家餐廳小小的，方寸之地的空間裡塞得滿滿的，看上去眼花撩亂，十分熱鬧。曾經路過覺得狹小的地方，幹活應該十分容易，事實卻大出我所料。

英文不好是最大硬傷，那裡不是簡簡單單地賣咖啡，後面連著很大的餐廳，這只是他們的一個外賣口，不僅要幫客人做簡單的食物，還要記錄他們點的複雜菜單送到廚房，再到廚房端出食物。廚房和前面的窗口有一段距離，我就反覆地走來走去，鞋子沒穿好，雖然是平跟，但是踩在地上吱吱作響，我在那些響聲中暈頭轉向。

那天特別忙碌，買咖啡的客人極多，混亂中，我錯把一位客人的小杯咖啡裝成大杯，客人面無表情看著我遞過去的咖啡說：「我點的是小杯咖啡。」我的腦袋轟了一下，怎麼那些雜誌上的溫馨故事沒有發生到我身上？不是有人把湯潑髒客人昂貴的裙子，都可以換來擁抱的？

我怯怯地說：「對不起，但我收的是小杯咖啡的錢，所以你拿走大杯沒問題的。」客人依舊面無表情：「我點的是小杯咖啡，我要的是小杯咖啡。」有便宜不要白不要，還以為會換來客人的感激，小杯和大杯有什麼區別嗎？喝不完扔掉就好了，這麼多人，是要存心給我難堪？

「那我倒掉一點可以嗎？」我當時覺得自己急中生智。沒想到客人有些惱怒，很大聲地質問：「什麼？倒掉一點？你知道你在說什麼嗎？女士！」各種情緒湧上來，尤其是委屈，我竟然愣在那不知所措。同學看到，問清楚狀況後，急忙用小杯子續一杯咖啡遞給客人。

客人終於心願達成地離開，我在一旁看得目瞪口呆，久久反應不過來，百思不得其解，客人這樣的要求，浪費的物資不是更多了？我們扔掉了整整一大杯咖啡。同學笑道：「這還是剛開始，你就慢慢適應吧。」

我最後選擇離開那份打工，不過那件小事令我的確印象深刻，每每想起總是不由自主想問：他們是否核算過這後面的成本？這樣處理事情到底算嚴謹還是呆板？