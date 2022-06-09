不知道有多少人能喜歡等待？不知有多少人能淡定等待？不知多少人能優雅以對？對我一個急躁的俗人而言，簡直就是精神的煎熬，時間的折磨，是生命的浪費。

有人認為等待是一種身心修練、是一種自我教育、是一種性格陶冶，在凝注中得成長。在某些情境裡，或許吧，試想釋迦牟尼若非王子之身，有充裕的時間、精力可以任性的經歷人間疾苦，何來悠哉閒坐菩提樹下冥思，又如何能悟出佛法普渡眾生？試想牛頓若生活困頓、謀生不易，日夜為奉養父母，為家老小衣食奔波，根本沒機會流連於園中蘋果樹下，何來悟出萬有引力，開拓物理學的新頁？不論他們是刻意等待或無意偶然，都確實產生驚世不朽的成就。但無期等待，除了令人心浮氣躁，實難老神在在樂在其中，甚至悟出道理。

記得一次急診室送入一位血肉模糊、因車禍嚴重骨折、必須立即開刀的病人，醫院缺乏大小吻合的人工置換醫材，急切遍尋廠商求助，開刀房邊緊急準備開刀，邊等待由台北飛車送去的醫材，整個醫護小組全力分頭檢視開刀所需器械，備足所需立刻入鍋消毒，查證血庫調足血漿待命，祈禱專科醫師能及時到場刷手上刀，運送醫材的廠商途中別生意外，送達的醫材確實合用，病人情況足以穩定支持到完成手術 ，病人家屬能及時趕到簽字順利開刀。此情此景的等待，還能樂在其中嗎？

上天厚待於我，回想一生中沒有什麼事讓我長期等待，反覆忍受時間的煎熬，孰料，一場百年不遇的新冠疫情 打亂平靜幸福的日子。

在加州居家令執行的第一天，先生和我千哩驅車趕著返回洛城的家，兩隻老狗步履蹣跚的踏出狗窩來歡迎，兩條尾巴搖得都快要掉下來，二十天的等待盡在不言中，只要見到主人回家，疑慮擔憂便一掃而空，哪知道什麼疫情爆發啊！自此牠們的等待終結，我的等待才開始。自忖屬年長高危險群，當然不能給社會添亂，安分居家避疫，天天關注確診死亡人數。千萬人失業、百業停頓、經濟蕭條、物價高漲、倍感不安，母親的養老院拒絕探訪，更心焦如焚。友人來電訴苦愈發雪上加霜，兩年下來輕了十五磅。

黑人命貴抗議遊街，已由縱火、搶竊、襲警、下跪轉變成霸凌 白人和亞裔；日子由單純的居家等待，逐步增添鬱悶，不安隨之擴大，這般下去不行。首先，我停止每天對疫情的關注，偶爾在社區散步，雖沒看見鄰居，但清新的空氣令我振奮，燦爛的花朵使我心怡；把霸凌之事當成教材，學習遇事解脫之道，激發正面生存樂趣，即使見不到任何人，還得整飾儀容，攤開畫架，重啟筆耕，不為別人，只為振作自己。

今早化好妝，下樓對老伴說，「告訴你一個好消息，今天你又見到我了！接著告訴你一個壞消息，今天你只會見到我啦！」在這場冗長的等待中，所需要的是寬心幽默，就算沒悟出道理，至少得覓出情感宣洩之途，把無奈等待轉化成欣賞生活的力量。

驟然想起先總統蔣公勉勵國人，出自禮記的「莊敬自強、處變不驚」。