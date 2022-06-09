二十多年前，我服務的公司鼓勵員工回校進修，並補助學費，周遭好幾位同事踴躍報名。我之前念醫學 院和工學院的研究所，趁著這一波潮流，決定挑戰商學院拓展視野，申請進修企管碩士。

那時有稚齡幼兒，我選擇周六開課的學校，離家一小時車程。平日上班，周六上學，還要抽時間讀書做研究、到圖書館 查閱文獻、和團隊討論案例、寫報告作專題演講，雖時感疲憊，但讀得很有興趣，每一門課都很快學以致用，通曉和不同專業溝通的共同語言，收穫良多。

進修學位第二年，迎來小兒子，當了兩個寶貝的媽媽，無比喜悅。我停課一學期，但未曾放棄，先生的體諒和大兒子的懂事，是我繼續奮鬥的動力。

有一天下課回家，聽著先生講述剛剛發生的一件大事：先生午後小憩片刻，大兒子專心閱讀，一瞬間的功夫，兩人發現不到一歲的弟弟不見了，遍尋不著，終於在樓上的房間找到他，正好奇地東張西望。先生放下一顆忐忑的心，居然把弟弟抱到樓下放在樓梯口，和大兒子一起親眼觀察他一步一步地爬樓梯。

我得知詳情，立刻緊擁小寶寶，心疼他好不容易征服爬樓梯的壯舉，還要再做一次示範，接著越想越不放心，趕快買了一個護欄擋在樓梯前面。

小兒子上初二選修創意寫作，有一次接到電話，寫作班老師把他的文章送去參賽，榮獲首獎，原來小兒子把嬰兒時爬樓梯的故事寫成一首感人的詩，這才領悟到我們和孩子分享的一點一滴，他們都記在心中。

小兒子寫的詩展現豐富的想像力，描述爬樓梯的掙扎、心情的起伏、成功登頂的成就感、見到家人的心安以及對護欄的無奈，整首詩生動幽默，令我們驚艷，覺得他頗有潛力，便鼓勵他報名州立大學暑期詩文寫作班，創造了許多佳作，也結交同樣喜愛詩詞歌賦的好朋友。

進修過程中，兒子們在學校感染水痘，我也被傳染，大人的症狀遠高於孩童，從頭到腳長滿水痘，奇癢難忍，心想得了水痘不適合上課，當機立斷退課，延遲一學期，還好先生小時候得過水痘有免疫力 ，也難為他盡心照顧我們母子三人。

研讀企管碩士總共花了四年多，努力的結果得了全A的成績單，和另一位同學在畢業典禮上領獎。先生帶著兩個兒子觀禮，大兒子為我獻花，恭喜媽媽再度領到文憑。

獲得學位兩年後，順利地升遷為部門主管，但最重要的是，感恩家人的付出和支持，給予我堅定的力量，完成在職進修的挑戰。