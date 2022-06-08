看著多倫多超市裡的玉米粉價格不斷地「噌噌噌」往上漲，我的心也跟著「噗噗噗」向下沉。過去一包兩公斤的玉米粉，大約一塊九毛九，偶爾兩包三塊錢，現在居然漲到一包三塊九毛九。雖說不至於吃不起，但這類並非普通家庭餐桌寵物的玉米麵粉，也跟三餐必不可少的菜、肉、米油、一樣不封頂地漲價，著實令錢包縮水。

我對玉米的偏愛，可以追溯到上小學二、三年級。記得那年看了一場抗日電影 ，裡頭有個游擊隊員在青紗帳裡掰玉米、啃玉米的鏡頭讓我過目難忘，也許正值饑荒年代，也許以前從未見過玉米，那個畫面從此深深地烙在腦海中。那黃燦燦如鑲了一身珍珠的外形，既非玉也非米，黃金如玉米如珠的高貴名字，讓我在不知其滋味如何，就直接愛上它。

以前中國只有北方才出產玉米，我們東南沿海的家鄉是不種植玉米，在計畫經濟商品不能自由流通的年代，我在中國從沒吃過玉米，第一次吃到新鮮玉米，還是飄洋過海來到加拿大以後的事，所以每次看到玉米特價，我總是買到冰箱塞不下為止。

我們家吃玉米也很簡單，都是隔水蒸著吃，偶爾用微波爐轉熟了吃。十幾年前回國時順便造訪母校，得知玉米還有另一種吃法，好友專門到學校食堂，打來一道叫做玉米燉排骨的名菜，據說是母校大廚師發明的，其實就是把玉米棒子剁成幾塊，丟進排骨湯裡一起燉，玉米的清甜和肉湯的香醇互相吸收交融，無論喝湯、吃玉米，或啃排骨，都別有一番風味。

玉米燉排骨雖然簡單，但因為那像海綿一樣的玉米芯不能吃，可它在燉煮過程吸飽湯裡的鮮味和養分，最後扔掉實在浪費，不像蘿蔔冬瓜燉排骨可全部吃下，而且在家裡剁玉米棒子也很麻煩，玉米汁濺得到處都是，所以我還是蒸著吃省事。

除了新鮮玉米，玉米粉是我家僅次於大米麵粉之外，必備的第三種主糧。很多人可能不知道，玉米的蛋白質 含量比大米還要高，玉米粉也是調劑口味不可缺少的食品。我熱中於用玉米粉做各種玉米麵食，尤其是這兩年居家避疫，更玩出許多花樣。

最簡單環保的玉米麵食，應屬改良窩窩頭，我把一份玉米粉、一份糯米粉、少許白糖、一把切碎的紅棗或蔓越莓乾，加水和麵，做成窩窩頭，上鍋蒸十分鐘即大功告成。玉米蒸糕也很簡單環保，只是要提早發好麵，就可以蒸出像海綿一樣蓬鬆的玉米發糕，形狀既可以整大塊蒸，也可以分成一個個小碗蒸。窩窩頭和蒸糕都是無油又無汙染廚房的健康食品，很適合上了年紀的人當早餐。

至於玉米雞蛋餅、玉米火腿餅、玉米南瓜餅、玉米韭菜餅、玉米糯米煎餅、玉米土豆烙餅、玉米蔥花蝦米餅等煎好後香氣四溢的玉米餅，就更受人喜愛了。

玉米粉的另一妙用，就是摻進麵粉裡蒸包子饅頭，能使包子饅頭外觀更加飽滿光滑。曾經有個朋友抱怨她蒸好的饅頭包子，有死麵疙瘩或皺巴巴的一團。我告訴她按比例加上大約五分之一的玉米粉，蒸出來的饅頭包子保證個個漂亮鬆軟有彈性，而且營養均衡。朋友依樣畫葫蘆，果真蒸出滿意的包子饅頭，從照片上看，一點兒不輸那家有名的北方包子鋪賣的，很讓我這個南方人有了一點小小的成就感。

玉米麵食在我家餐桌上占據如此重要地位，怎不令我這個資深玉米「粉（Fan）」對玉米粉價格的飛漲深感憂慮呢？期待疫情 盡快結束，一切供應恢復正常，讓玉米「粉」可以繼續放心地玩轉玉米粉。