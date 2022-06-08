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郭老的新皮鞋

朱景琪

郭老路過一家鞋店，看到櫥窗裡展出一雙樣式很時尚、淺咖啡色的高筒皮鞋，甚是喜歡，心想，我還沒有這種顏色的鞋，天冷時穿它應該挺暖和，也挺好看的。一看，鞋正打折，原價一百五十元，現在降到九十九元，便不再猶豫，滿心歡喜地買下來。到家後，把盒子打開，再仔仔細細地欣賞一下，很是滿足。他想，現在穿還嫌早，於是把它連盒子一起放到大櫃子裡。

時間一過就是兩年，郭老早就把新皮鞋忘了，等到有一天，天氣有些冷，他打開櫃子，見到那雙皮鞋，它已經在那裡躺了好久。郭老還是費力地把鞋穿上，誰知他還沒走出樓門，便發現鞋後跟開裂了。「這皮鞋怎麼這麼不經穿！」他真心疼。無奈之下，他又花了五塊錢把開裂處黏住，修鞋老師傅對他說：「新鞋吧？買了捨不得穿不行，時間長了，膠就老化了，會開裂的。」

郭老付了錢，急忙穿上剛修好的鞋，走了幾步，忽然他感到腳後跟處磨得發疼，便馬上和師傅說。師傅微微一笑說，「我剛想給你再拾掇一下，看你急著要穿的樣子，就沒來得及。」說著，讓他把鞋脫下來，把硌腳的部分擱在修鞋的鐵架子上，用手錘敲了幾下。「你現在再試試。」郭老腳一蹬，再走就不疼了，郭老正想再交錢，師傅說：「別再給錢啦。」說的郭老有點不好意思。「新皮鞋這兒就得這麼敲幾下呢。」老師傅又補充了一句。

郭老覺得修了一次鞋，還長了點知識，高高興興地走了。

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