芍藥。圖╱曾妙容

我成長的南台灣，烈陽如熾 ，父親在小小的庭園裡種釋迦 、荔枝、椰子樹，都是一些實用的熱帶樹種，常見的花卉只有滾邊的韭蘭，綠籬的扶桑和高挺的向日葵；自小到大見過玫瑰花的次數幾希，遑論聽聞甚久的牡丹。

對於牡丹的遐想，來自文學的描述，我腦海中的牡丹全都是意象的。牡丹是唐朝的國花，東京洛陽、西京長安滿城皆是，文人歌詠牡丹詩作甚多，徐凝說：「疑是洛川神女作，千嬌萬態破朝霞」，美；李正封形容：「國色朝酣酒，天香夜染衣」，真美；白居易讚嘆：「絕代只西子，眾芳惟牡丹」，真是美。到底有多美？想像有多寬廣，牡丹就有多美。

牡丹適合種在北美第三區至第八區，我們這第十區又偏處內陸，得更加費心。基於失敗率和共享原則，和外子商量之下，上網訂購數小袋，兩個姊姊和好友各一袋，自己留三袋，分散地區如此之廣，成功的機率指日可待，一場園藝的武林大賽於焉展開。

終於盼到發芽茁長，打電話一一詢問，一南一北的姊姊倆連影兒也沒見到，宣告失敗；花藝見長的好友把種子連盆，又栽一棵果樹送人，搞不清楚花落誰家了。外子心思縝密，製作三根三角旗衛生筷，插在植種處，每日照看好幾回，位處焚風的烈日區倒是安然無恙，這綠手指的冠冕當之無愧。

終究讓我們種成功了，賞花的人面露驚訝，迭聲自語：「內陸氣候怎麼種得活？」這不是廢話嘛！傳照片給人，再三回問：「是芍藥？還是牡丹？」

芍藥？牡丹？我還真的分不清。遠早時期，不分芍藥或牡丹，後來才分家，有詩為憑：「谷雨三朝看牡丹，立夏三朝看芍藥」。這些花總是在四月中、下旬綻放，不需懷疑。我每每篤定的回曰：「當然是牡丹。」沒考慮到氣候變遷 之下，古人的話已失去準則。

分株栽種妥當送一盆給好友，她是園藝行家，仍免不了要問：「是芍藥？還是牡丹？」ˉ

牡丹？芍藥？看來困惑的人真不少，問得我不免起疑。求證外子，他說：「包裝紙上註明是peony，直接翻譯就是牡丹」。經搜尋，只見peony和 tree peony，都是牡丹，老外不像老中分得細。外子買的是哪一種？忘了，誰還去記久遠以前的事。

科技時代各種資料拈手即來，網上百家齊鳴。先從花朵驗證，牡丹與芍藥簡直是基因特強的雙胞胎，嬌豔美貌無分軒輊，拿著圖片對照，仍舊一臉迷惑。

都說牡丹葉片寬，先端裂成瓣，色淺綠；芍藥葉片狹，尖端不分裂，色墨綠。我左看右看，淺綠、墨綠都有，葉形也有幾片成分裂狀，沒有實物對照，又一頭霧水。

最終找到一段視頻，影像提示如果花與葉還是無法分辨，從根部著手，立馬分曉。原來牡丹的枝幹直而脆，呈灌木狀；芍藥為草質，根簇生。本草綱目裡提到：木芍藥就是牡丹，草芍藥就是芍藥。老祖宗早就提示，是我沒讀到，才會有這麼一場美麗的烏龍。

我的三棵芍藥顏色各不同，雲白的、胭脂的、粉紫和奶白相間的，花瓣繁複，花朵堪比手掌，開得花團錦簇、增添滿園春色，一點都不遜於牡丹。

牡丹？芍藥？網上有人開玩笑說：只有花痴才在意。我自問不在花痴行列，但卻具備追求真相的堅持，經過一番搜尋、求證，也算入了門。