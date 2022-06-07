圖╱老四

因疫情肆虐，欣聞睽違兩年多的跳蚤市場，在陽春三月草長鶯飛的春天回歸，我們馬上報名租用美西北溫村跳蚤市集的一個攤位。

開市的前一天周五，從上午八點至晚上七點是兩個展廳、一千六百多個攤位的布展時間，我們把家中多餘的日用品、部分收藏的瓷器和郵冊明信片等物，用車拉到我們的攤位，妻子把五花八門的貨品擺放得井井有條，用床單蓋住後，我們才滿意地離開。

這是我們第一次在美國擺地攤，回憶起六十多年前童年時，擺地攤賣汽水、出租連環畫賺錢交學費的往事，仍舊浮想聯翩。

那天我們淩晨兩點多起床，四點多趕到攤位，作好迎客的準備。左鄰右舍都很友善，左邊也是第一次擺攤賣遊戲機的白人，攤前星球大戰戴盔甲的機器人十分顯眼；右邊是一對專賣斧頭、鋸子等修理工具的中年夫妻；後面是一對擺賣民族風情衣物和草帽的老墨父女；通道對面是一個有經驗的老攤主婦女，主動幫助我們。

妻子精心把攤位打扮得很亮麗，只見德化名瓷的觀音雕像獨領風騷，在各種碗、碟、盆、瓶的眾星拱月下，彰顯中華民族文化的博大精深。兩尊慈眉善目、栩栩如生的的觀音雕像（見圖），似鶴立雞群，引來幾個攤主專程觀賞，大家都讚不絕口，不少女白人遊客都愛不釋手，但一問價格不菲，實話實說無錢購買。

早上七點就有人購買一件小擺件，我們都高興開了張！接下來，不時地有人挑選購買小瓷盤、杯，一個白人老人對石雕龍和限量款的畫龍描金盤很喜歡，清早看過後，一步三回頭地離開，大約中午又專程返回，花五十五元購買，皆大歡喜。

我忙裡偷閒，快速繞場一圈，一千多個攤位偌大的展廳，僅幾家亞裔 攤主，扶老攜幼，熙熙攘攘人流中，也少有華人 同胞。我很高興碰上曾在我們攤位上買些小瓷器、並且互加微信 的兩個廣東華人，他們正在購買老美攤上的廣瓷。在很親切地招呼後，他們很高興地打開紙箱，向我展示剛在市場上買的刀馬旦紋飾的瓷壇。

十點到十二點，生意絡繹不斷，妻子顧不上吃飯，我排隊購買一根熱狗，讓她充飢。一個印度人看中黑色大花瓶，因其妻不想買而放棄。一對亞洲人購二十元紅色掛毯，專程去大排長龍取現金再返回。定價很重要，超過二十元的多數是只看不買，稱讚東西很好，但錢不夠；美國人一般不講價，太高的看一下就走。

美國人喜歡買賣舊貨，「什麼都敢賣，除了舊牙刷。什麼都敢買，除了舊內褲」，美國幾乎所有小孩都有過擺攤的經歷，就連川普的女兒伊凡卡，小時候也曾在紐約街頭賣過果汁；馬雲、柳傳志、任正非、宗慶後、劉強東等商業大佬也都有過擺攤經歷。

擺攤就像一間社會大學，可以學到不少知識，提升對市場的了解，鍛鍊生意思維和敏銳度，真正做起來會其樂無窮。另外，這種擺地攤的方式，一方面可以清理閒置的二手用品，還可以滿足其他人的需求，當人們買到便宜又心儀的寶貝時，買家賣家都雙受益。

我們一邊賣東西，一邊和客人聊天，一天很快就過去了。