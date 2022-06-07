在美國住久，做飯總是用美式菜刀。有一天在波士頓 一位朋友家聚餐，我正準備幫朋友剝大蒜做蒜泥時，這位朋友說「我自己來。」只見她一手拿起我好久沒在美國看到的台灣菜刀，三兩下劈哩啪啦加上輕剁幾刀，就把蒜泥弄好在一旁的我簡直看呆了，一下子覺得那乾淨俐落的動作太熟悉了。那就是我以前經常看到，老爸在廚房大展身手的場景。

家父年輕時闖蕩大江南北，在飲食上雖談不上是「老饕」，但也累積不少經驗。來到台灣後輾轉落腳北投，開一家小飯館養家糊口。平日裡身為大廚，大魚大肉難不倒他，小小飯菜麵食更是得心應手，但他讓我最懷念的三道菜是青菜豆腐、蛋餃粉絲和冬菜肉絲米粉。老爸做青菜豆腐時，他先將在台灣早期才能見到的新鮮板豆腐適當切片，豆腐煎成兩面金黃後，將青菜洗淨切段；接著把煎好的豆腐用高湯小火慢燉一陣子，加上青菜翻炒幾下，一盤老爸口中經常叨念的安徽老家平安菜青菜豆腐，就大功告成。

我最喜歡站在老爸身邊，看他做蛋餃。 他先在熱鍋裡加入打好的蛋汁，等蛋皮成型達到一定程度，就把調好的碎肉往中間一放，隨後將它對摺，一個個完美的蛋餃就做好了；做好的蛋餃加上雞湯、香菇、大白菜和粉絲燉煮一下，這人間美味就可以上桌。

除了前面兩道菜之外，我最懷念的就是老爸做的冬菜肉絲米粉。還記得高三那年，我為了準備大專聯考，每晚在樓上念書到很晚，樓下飯館打烊前，母親總會端著一碗老爸親手做的熱騰騰的冬菜肉絲米粉上來，我吃在嘴裡甜在心裡，充滿的是他們對我無盡的愛。

飄洋過海來美，成家、立業、生子、掌廚也快五十年了，青菜豆腐是經常做，手藝也不亞於老爸；我的耐心不夠，蛋餃粉絲也只試做過那麽一兩次，至於冬菜肉絲米粉嘛，此地家鄉味的冬菜難買到，我只好求其次，在夢裡回味了。