在亞特蘭蒂斯海灘看魚

我有好幾次浮潛看魚的經歷，但每次都費時費力，準備浮潛裝置是其次，還要花一、兩個小時乘船去到深海，這才找得到看魚的地方。而這次在巴哈馬天堂島的浮潛，給我帶來全新體驗，既不需乘船出海，也不需穿戴浮潛裝備，一副泳鏡足夠保護我在鹹澀的海水裡睜大雙眼，追蹤魚群；最叫人開心的是，這裡的海灘上居然隨處可見各種魚，比以前花錢乘船出海看的魚還多。

我的住所在天堂島上的亞特蘭蒂斯度假村，出酒店只需幾分鐘步行就到海邊，銀白色的沙灘踩在腳下，細膩潤滑，眼前的海水如綠寶石一般清澈透亮，一陣陣海浪發出邀請，「來吧，來吧，別在岸上虛度時光。」

不可抗拒的誘惑，引領我一步一步走進海裡，開始還不知道裡面有魚。好奇衝動下，我戴著泳鏡將頭埋進水裡，一眼就瞥見了那條雪白的魚，有巴掌那麼大，除了兩隻眼睛似一對鎢砂，整個身體幾乎是透明的。

小白魚游得很快，我也緊隨其後，忽然眼前出現白晃晃一片，原來是一大群白魚朝這邊遊過來，那隻小白魚欣喜若狂，倏忽一下竄進魚群中，一改先前急速的泳姿，變得優哉。原來這魚兒也怕孤獨，只有回到群體中才心安。

我在魚群中穿梭往來，彷彿也成了牠們的一員，我仔細觀看牠們的泳姿，欣賞牠們身體有節律地擺動，有時候我想調皮一下，立起身體使勁踩水，意圖沖散腳底下魚兒形成的魚圈，在我的沖力下魚兒暫時分成兩組，可很快又匯集到一處，感覺那個魚圈是牢不可破的。我猜想，這一大群魚裡會不會也有頭魚，像領頭的大雁一樣，帶領著群體向前。可我始終沒有找到哪一條是頭魚。

除了那一大群白魚，我還看見幾種五彩斑斕的熱帶魚、兩隻蟄伏在淺灘上的大海龜、一隻粉色上點綴白斑的大龍蝦，還有一隻綽號叫「魔鬼魚」的蝠鱝。

那隻蝠鱝著實嚇了我一跳，牠在我身子底下出現的時候離我的視線很近，看見牠的兩翼像蝙蝠一樣上下張合，那根長長的細尾巴保持著身體的平衡，尾巴的頂端有一根異常鋒利的尖刺，就是「魔鬼魚」稱號的由來，那尖刺裡面會釋放一種劇毒液體，如果刺進人的皮膚，人是會喪命的。

我立刻想到那位號稱「鱷魚獵手」的澳洲 野生動物保護者史蒂夫‧歐文，他就是在拍攝海底世界時遇「刺」身亡，刺牠的是一條以為自己受到攻擊的魔鬼魚。我趕緊縮著身體，拚命用手划水離開這個魔鬼，生怕腳下亂蹬不小心碰到牠，被牠刺到，對於這樣不知好歹又一臉無辜的生物，最好是敬而遠之。

在海裡同魚兒嬉戲，對這些小生靈產生濃烈的感情，即便是魔鬼魚，也原諒了牠的毒刺，動物在瀕臨死亡威脅時，保護自己是牠們的本能啊，只不過牠們不知道，有時候過激的行動是緣於對處境的誤判。人類抑或如此，所以盡量不要去激怒同類，即便自己受到威脅，也該保持冷靜。

新冠病毒的變種肆虐全球，我和家人克服恐懼心理和各種出行的困難，在巴哈馬這個全世界最奢華的度假勝地，享受了一次海灘療癒，而看魚，在這次旅行中帶給我最深刻的體驗。