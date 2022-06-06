五月初的天氣依舊乍暖還寒，陰冷大半天後，天氣突然放晴，我正在思考穿何種衣服外出去運動，只見手機上跳出一則臉書 的簡訊，竟是我的老朋友，也是我們前屋主Sandy傳來的。

我們與Sandy夫婦認識已二十餘年，自他們將房子賣給我們、搬回他們出生地後，這些年我們多在臉書上關注彼此近況。我十年前曾去她鄉下的居處拜訪過，也參觀她與先生自建的小木屋，但從沒在臉書的簡訊上與她有過往來。看到她的問候，我急忙回覆，告訴她外子這兩周分別做雙眼白內障手術 ，如今一切安好。

我想到她的先生David多年前患失憶症，於是問起他的情況，很快收到回覆。她很高興與我聯絡，並說她很開心最近意外獲得政府的五萬元補助金，並問我是否聽過DHHS Subvention？我說沒聽過，她立刻傳來詳細的解說，又說這筆款項不須歸還也不用付稅，我看後禮貌地回覆說：「看起來很不錯啊！」

隨即與外子討論，我說，Sandy退休 前擔任美國某知名百貨公司採購部門的副經理，拿了極佳的退休優惠，如今在東岸的住所雖在鄉下，但環境極佳，又有愜意的小木屋與多處土地，怎會獲得政府補助？難道是因為David的病症？但美國患這種病症者不在少數，從沒聽說獲得鉅額補助。又想到，為何她會突然和我談此事，是看到外子動白內障手術嗎？但老人醫療保險，完全給付七十三歲以上長者白內障手術費用，除非要選用升級的人工水晶體。

我忙一陣家務後，見到Sandy又傳來簡訊，表示可介紹我去申請，只是申請時要說明是她介紹的。此刻我若有所悟，原來Sandy是為自己的經歷做宣傳並推廣。接著，她傳來申請方式與承辦人電話號碼，要我傳簡訊去連絡，並一再提醒我別忘記說明她是介紹人。使我猜想Sandy彷彿在找朋友做推銷，也許我該幫忙吧！沒多想，就與她介紹的人通訊，一陣說明後就傳表格讓我填寫，這時我突然清醒，幾個問題閃入腦際，決定打電話給Sandy。

Sandy家的有線電話無人接聽，我留言請她與我連絡。隨後我想直接在臉書簡訊上和Sandy對話，她也沒接聽，但隨即傳訊說道，她因兩耳剛動完手術聽力很差，還是通簡訊吧，看到如此的回覆我完全清醒，確定與我通訊的人不是Sandy。

我回想簡訊有幾處疑點。首先，以往Sandy和我通電話及email時，一定先稱呼我的名字，此處卻以「Hello」代替；再則，我詢問David的身體狀況，並未得到回覆，更可疑的是，當時已是東岸時間晚上九點，怎可能還有門診；最可疑的是，為何此時傳來她雙耳手術不良於「聽」的訊息？

另外，Sandy不是一位緊迫盯人之人，我倆也從未談過與金錢相關的問題。一連串的疑惑，使我確定我遇到詐騙，立即刪除與那承辦人的簡訊，也不再回覆Sandy在臉書上的簡訊。

Sandy和我有位共同熟識的朋友，我立即和她聯絡，請她以email通知Sandy，她的電腦可能被「駭」了，提醒她的其餘朋友別受騙。次日我終於聯絡到Sandy，她說這駭客可能入侵了她的臉書。真相大白後，我與Sandy都更換了臉書上的密碼，這場有驚無險的詐騙事件總算落幕。

不知別人是否經歷過由臉書上的簡訊冒友人之名來行騙的手法，我是首次遇到，今後與友人通訊，當更格外謹慎。