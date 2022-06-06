我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

北加亞裔被劫挨打 外套、鞋子都被搶 剩內褲襪子

綠寶寶

敏娜

過完新年後，桃花苞一個個迫不及待竄了出來，沒一會兒， 粉花兒喧囂的開得滿樹都是。來報春的還不只是桃樹，白桑樹的嫩葉接著冒出，一旁結實纍纍的桑葚，散發著濃厚的異香，引得沒事就愛啄電線桿的啄木鳥也來探個究竟，把桑果啄得一地都是。

我們的愛園藝群組長也摩拳擦掌起，呼叫組員趕快登記所需種子。自去年組長在臉書登出分享種子幼苗的消息後，愛拈花惹草的一一加入，現在已經成一個群，任何人有種子、苗、或枝條分享，組長會先公布，讓組員登記直到額滿，然後他不辭辛勞分別在兩個地點將種苗等送出。

除了分享種苗外，組長和組員也在群裡分享他們自己育苗的成敗經歷，然後把去年失敗經歷作為今年改善的借鏡，而我的經歷可說慘痛無比：苦瓜、黃瓜與南瓜沒結一顆果，魚翅瓜長了一半就掛了，剛冒出的蘿蔔、四季豆苗不知被誰啃得精光，只有絲瓜好歹還結了兩顆，小番茄長得還不錯，但晚期又被如手指粗的毛蟲侵襲，將葉子及番茄啃得精光。當時我的園藝夢做得還挺美的，想著快要吃涼拌黃瓜了，但這還真只是夢。

看來要想夢成真，還得再付代價，我痛下決心要改良土壤。去年整個冬季，我把家中所有廚餘置入EM菌廚餘箱培養有機肥， 並將它連同所有落葉埋入土中；又買一個人工加高田圃 (raised bed) ，倒入買來的無菌混合土，目的是提供蔬果能有一個肥沃的溫床，在裡面健康的成長、開花、結果。

進入四月前，組長呼叫大家進入育苗期，有人發了育苗視頻，將較難發苗的絲瓜、苦瓜等，置入熱水浸泡後，放入保溫杯過夜取出，再夾在濕潤的紙巾內保溫育苗，也有人將它們放在路由器上取暖輔助發苗，我則跟著做。這些種子發苗時各個宛如從沉睡中甦醒，露出嫩嫩臉蛋的綠寶寶。組長特別交代，一旦發苗後，它們白日得接受散光，以免徒長；晚上在室外溫度還未上升到五十度時，它們都得移到室內以免凍死 。

這讓我們這些苗爸媽，早與晚忙著將這些幼苗搬進搬出，此外，洛杉磯的氣溫早晚差異頗大，這當中若稍不留神讓苗曬到太陽，或忘了將苗移進室內，這些寶寶就會垂下頭枯死，而稍早那左看右看，怕凍著、熱著，像照顧小孩一樣的心血全落空了，這種經歷組長自己也嘗過，所以他總是很貼心的與大家分享。

母親節那天，一大早就惦念著我的那些寶貝，吃完早餐後，趕緊把一些苗植入土中，土旁撒著碎蛋殼是防鼻涕蟲聞風而來，上方再用網將它遮住是防鳥把嫩葉吃了 。稍後，收到兒子請人送來的鮮花，開心之餘，想想我這另類的母親，也算稱職，又開始做起吃涼拌黃瓜的夢。

母親節 洛杉磯 臉書

上一則

小心詐騙

下一則

斯特勞斯先生的玫瑰園

延伸閱讀

媽媽教室園藝講座 李曉東3日教訣竅

媽媽教室園藝講座 李曉東3日教訣竅
金山灣區媽媽教室開園藝講座活動 教民眾如何蒔花弄草

金山灣區媽媽教室開園藝講座活動 教民眾如何蒔花弄草
北卡夏樂園藝愛好者 交換菜苗和種子

北卡夏樂園藝愛好者 交換菜苗和種子
城市農耕熱 陽台頂樓變菜園

城市農耕熱 陽台頂樓變菜園

熱門新聞

早逝的巴斯奇亞2010年10月在巴黎展畫。(Getty Images)

巴斯奇亞畫作 出現逝世6年後的「FedEx」圖樣？FBI調查

2022-05-31 00:29

花甲一女人

2022-05-30 02:01

庸醫誤人的教訓

2022-06-02 02:00
《麵包國王》繪本不只外觀像吐司，封面也能感受吐司柔軟的質地。圖／上誼文化提供

想咬一口 日藝術家推出像吐司的繪本 最難做的是吐司皮

2022-05-31 16:27
倩華∕圖

老工人鄰居（上）

2022-05-31 02:02

簡易牛肉麵

2022-06-01 02:00

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒