過完新年後，桃花苞一個個迫不及待竄了出來，沒一會兒， 粉花兒喧囂的開得滿樹都是。來報春的還不只是桃樹，白桑樹的嫩葉接著冒出，一旁結實纍纍的桑葚，散發著濃厚的異香，引得沒事就愛啄電線桿的啄木鳥也來探個究竟，把桑果啄得一地都是。

我們的愛園藝群組長也摩拳擦掌起，呼叫組員趕快登記所需種子。自去年組長在臉書 登出分享種子幼苗的消息後，愛拈花惹草的一一加入，現在已經成一個群，任何人有種子、苗、或枝條分享，組長會先公布，讓組員登記直到額滿，然後他不辭辛勞分別在兩個地點將種苗等送出。

除了分享種苗外，組長和組員也在群裡分享他們自己育苗的成敗經歷，然後把去年失敗經歷作為今年改善的借鏡，而我的經歷可說慘痛無比：苦瓜、黃瓜與南瓜沒結一顆果，魚翅瓜長了一半就掛了，剛冒出的蘿蔔、四季豆苗不知被誰啃得精光，只有絲瓜好歹還結了兩顆，小番茄長得還不錯，但晚期又被如手指粗的毛蟲侵襲，將葉子及番茄啃得精光。當時我的園藝夢做得還挺美的，想著快要吃涼拌黃瓜了，但這還真只是夢。

看來要想夢成真，還得再付代價，我痛下決心要改良土壤。去年整個冬季，我把家中所有廚餘置入EM菌廚餘箱培養有機肥， 並將它連同所有落葉埋入土中；又買一個人工加高田圃 (raised bed) ，倒入買來的無菌混合土，目的是提供蔬果能有一個肥沃的溫床，在裡面健康的成長、開花、結果。

進入四月前，組長呼叫大家進入育苗期，有人發了育苗視頻，將較難發苗的絲瓜、苦瓜等，置入熱水浸泡後，放入保溫杯過夜取出，再夾在濕潤的紙巾內保溫育苗，也有人將它們放在路由器上取暖輔助發苗，我則跟著做。這些種子發苗時各個宛如從沉睡中甦醒，露出嫩嫩臉蛋的綠寶寶。組長特別交代，一旦發苗後，它們白日得接受散光，以免徒長；晚上在室外溫度還未上升到五十度時，它們都得移到室內以免凍死 。

這讓我們這些苗爸媽，早與晚忙著將這些幼苗搬進搬出，此外，洛杉磯 的氣溫早晚差異頗大，這當中若稍不留神讓苗曬到太陽，或忘了將苗移進室內，這些寶寶就會垂下頭枯死，而稍早那左看右看，怕凍著、熱著，像照顧小孩一樣的心血全落空了，這種經歷組長自己也嘗過，所以他總是很貼心的與大家分享。

母親節 那天，一大早就惦念著我的那些寶貝，吃完早餐後，趕緊把一些苗植入土中，土旁撒著碎蛋殼是防鼻涕蟲聞風而來，上方再用網將它遮住是防鳥把嫩葉吃了 。稍後，收到兒子請人送來的鮮花，開心之餘，想想我這另類的母親，也算稱職，又開始做起吃涼拌黃瓜的夢。