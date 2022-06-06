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門廊上的鳥巢

胡剛剛

我家外門廊上有盞立方體吊燈，吊燈頂上有個鳥巢，自我們搬來，鳥巢就在那裡，少說也有十幾年，幾乎每年都有麻雀來孕育後代，我猜那巢是傳家寶，因為它的坐落之處不僅免受風吹雨淋，也非常隱蔽，一定要走上幾級台階才能看到。

它的高度讓貓搆不著，四周牆壁的光滑度讓蛇爬不上，其他獵食者更不敢無緣無故打擾民宅，聰明的麻雀學會燕子的策略，借人類住所保護自己。

今年開春，我看到有隻麻雀從早到晚在門廊台階的扶手上蹲坐，穩如泰山，便知道又有小麻雀出窩了。我隔著門兩側的豎條玻璃看鳥巢，沒過幾天，看到鳥巢頂端露出毛茸茸的腦袋和剪刀一樣張開的嘴巴，這次是三隻寶貝。

為了餵飽孩子，麻雀父母一隻看家，另一隻覓食。大麻雀有時候叼回來長長一條蟲，有時候叼回來圓圓一團蟲，不管叼回來什麼、叼回來多少，往剪刀嘴裡一塞，立刻無影無蹤。緊接著，大麻雀像箭一樣飛射出去，繼續覓食，累了就換配偶覓食，自己站崗看家，夫妻倆一直忙活到太陽下山，才回巢陪寶寶們一起睡。

為了孩子們的安全，麻雀父母時刻保持警覺。一天，鄰居敲門，把郵遞員錯放到他家門口的包裹送來，我開門剛打了聲招呼，就聽見麻雀父母嘰嘰喳喳叫不停，我趕緊把鄰居引到離鳥巢十幾米遠的草坪上說話，叫聲才平息。

小傢伙們越吃越多，越長越大，不出兩周，個頭已跟父母不相上下。牠們學會了梳理羽毛，舒展翅膀。那天早上，天蒙蒙亮，牠們肩並肩站在窩邊，面朝草坪上的幾棵大樹，昂首挺胸，整裝待發。牠們的父母一左一右，站在台階扶手底端的小平台上，仰頭看著牠們，發出嘹亮的鼓勵聲。過了一會兒，外面安靜下來，我再去看，發現鳥巢空了，麻雀父母也不見蹤影。

小麻雀們成功啟航！我興奮得連連拍手。到了下午，我忍不住過一會兒看一眼鳥巢，琢磨著，小麻雀們晚上會回來嗎？六歲的兒子鋼珠說：「不會吧，窩那麼小，睡著肯定不舒服，外面的世界多好玩。」是啊，孩子長大，自然會離家，去享受大千世界的美好。我心裡頓時五味雜陳，有開心、擔心、自豪也有失落，正如一句比喻：「母親看著孩子，是看著自己的心在身體外面行走。」這就是做媽媽的感覺。

夏天開始了，鳥巢也休假了，它目送初長成的小麻雀們投入生機蓬勃的綠意，期待明年春天的下一窩麻雀寶寶。

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