小花小草鑽了地表， 晦暗的冬季開始抽離，心情因陽光灑下而愉悅，疫情 趨緩也解除口罩 令，窩居已久忍不住想出外走走。友人姚君捎來訊息，長島 東端冬季觀海豹健行活動，舉辦至四月底為止，於是與姚君夫婦一起線上報名，準備踏青。

四月底的紐約，天氣依然多變，出發前一天陽光普照，人們甚至開始著上短衫在室外活動，我們祈禱次日也能春光明媚，但是氣象顯示溫度略低，太陽也只露出半張臉。

我們一早出發，開兩個多小時的車，到蒙托克角州立公園報到。為時尚早，先在附近走走，海風強烈，吹得我們直打哆嗦。到了十點，公園導遊集合大家，以圖片向大家介紹海豹的種類與習性，並要我們在觀看海豹時保持安靜，不可餵食，要保持一百五十呎以上的距離，若看到有受傷或受困的海豹，應立即向公園局報告。

導遊帶我們穿過樹林，進入一條泥土與碎石馬路。走了約十幾分鐘，泥土路變成了泥沙路，鬆軟的泥沙使腳步下陷，須努力提起邁步，踉踉蹌蹌，重心不穩，趕緊拉住外子的手才能順利前行。在努力行走中，突然發現腳下的泥沙呈現紫色，心中打了個問號。再繼續往前走，出了泥沙路，大海就在眼前，外子拉著我看擱淺在沙灘上的紫色海藻，並說這應該就是形成紫沙的原因。抬眼望向林邊坡地，數片紫色沙丘，紫浪波紋清晰，柔和美麗。

沿著紫色海灘繼續走，不久即看到觀看海豹的箭頭指示牌，跟導遊轉入一條茅草小徑，兩旁都被枯黃的茅草覆蓋，好像置身於荒煙蔓草間。出了小徑，上了馬路，我們大步走著，突然隊伍又鑽進樹林裡，蛇行一段後又回到馬路上，原來是為避開馬路的積水路段而繞行。我們在林子裡鑽進鑽出好幾回，避開數處泥濘路段，也小心翼翼走過幾段臨時架設的木板道，行行復行行，終於來到觀看海豹的地點。

痴痴地等了十幾分鐘，並無動靜，導遊說，昨日的團隊有看到海豹出來曬太陽，但是今天太陽不合作，海豹出水機會少了些，加上現在已是海豹遷移季節的末期，大多數海豹已回到北方，滯留於此的已為數不多。我們繼續等著，但終究沒看到海豹的身影。

有些失望，但大家仍戀戀不捨一望無際的海洋，看著白色浪花一波波衝擊著岩石，退去又再來；看著海鳥上下翻飛爭搶小魚，熱鬧有趣；呼吸著海洋清冷新鮮的空氣，趕走不少因疫情蝸居的苦悶。最後我們踩著同樣的木板道，穿過樹林，踢著紫色泥沙，走向回程，此時陽光溫和地灑在我們身上，雖然遲來但仍帶給我們欣喜，心情也跟著開朗起。

健行活動於中午時間結束，姚君夫婦與我們決定趁機遊覽此地的蒙托克燈塔。我們參觀燈塔博物館，爬上狹窄呈螺旋狀的一百三十七階燈塔頂端，環視燈塔底下的大西洋海面風光，雖僅是短短一瞥，但因登上了塔頂而頗感自豪。

告別公園，駛向歸程，看到路邊一間蛤蜊吧(Calm Bar)，音樂震天價響， 戶外餐廳高朋滿座，天寒地凍無人畏懼，想必口碑良好，我們也入座一試。喝著香醇的蛤蜊濃湯，吃著鮮美的龍蝦沙拉捲，加上一些燒烤熱食，果然好滋味，在寒風中亦不覺得冷。

此次觀海豹健行雖未能看到海豹，但像是一次小探險，發現新事物，健行練身又增進知識。這是自疫情以來我們第一次好好相聚，四人都覺得好開心；並想著等感恩節過後，下一季觀海豹健行活動重啟時， 我們要提早規畫，以便一睹海豹丰采。