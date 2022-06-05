伊老大提議周末去「史考特小溪自然保護區」（Scott‘s Run Natural Preserve）健行踏青，這不就在我家附近嗎？不是「我的地盤」嗎？我有空，就報名參加了。

史考特小溪自然保護區占地三百三十六英畝，位在維吉尼亞州北邊，面向波托馬克河，緊臨華府環狀公路，區內的西邊就是史考特小溪。區內有兩座停車場，周末停車位常常嚴重不足，有些人找不到車位，索性開車離去。有人問，此處腹地這麼大，為什麼不擴建停車場呢？管理部門就是刻意設限停車埸的大小，以限制區內的到訪人數，遊人太多，人為干擾愈大，愈易破壞自然景觀呀！區內沒有烤肉架、垃圾桶、休憩亭等人工設施，也沒有廁所，盡最大的可能保持原始自然生態。

是日天清氣爽，停車場再次爆滿，區內地廣，倒顯得遊人稀疏，滿眼看去盡是綠意生態。沿著小溪緩步而行，溪中溪畔，大岩小石無數，水聲潺潺，就在耳邊蕩漾，溪水與步道 交織兩回，先是走在溪水之右，隨後行在溪水之左，之後又穿越溪水，與溪水分道揚鑣。溪水清澈見底，清涼爽適，溪水中的圓形人造石墩，造型敦厚樸然，有些人在其上跳躍前進，有些人持著棍杖穩步踏行。

步道走到底，就是河面寬廣的波托馬克河，左轉數十步，就是一座小瀑布，那是小溪的盡頭，小溪注入大河前的最後衝刺、歡欣跳落。小瀑布約一層樓高，瀑布下游處有一半封閉的小湖，夏日時常有人跟寵物狗在小湖內游泳戲水。

沿著波托馬克河向下游處走去，春光明媚，鳥語花香，左邊是水右邊山，依山傍水詩意興。美麗的齒狀河岸，連著大片綠地與陡峭山壁，遍地生態豐富，鐵杉、楓樹、蕨類和山毛櫸等植物隨處可見，伊老大是植物的百科全書，他不時領著我們識別路邊的奇花野草，尤其是萬壽果（pawpaw），九、十月時曾見其綠色果實，今日有幸，認得其棕褐色的花朵，原來嬌羞若此。

沿河步道的中途有一堆亂石巨岩錯落在河中，形成一自然天成的親水半島，邀人半島上踩石迎風。我們在半島上休憩，或躺或立，補充水分體力。微風徐徐，面迎那風中搖曳，河水淙淙，手掬那水裡清新。有友吟道：「水光瀲灩晴方好，山色空濛雨亦奇。」並問，可否在此島躺上半天，偷得浮生半日閒？

隨後順著步道上明確的標誌而行，上坡又下坡，某些上坡路段頗具挑戰，徐行緩喘，思人生何須急促，何妨緩步，一覽路旁景色。忽見一蛇爬上樹，棲息在枝頭，昂首吐信，引來眾遊人舉頭望黑蛇，嘖嘖稱奇，或許樹上有鳥巢，或許高處近太陽，易於日光浴，當然，人蛇兩不擾，自然就是美。

史考特小溪自然保護區有其歷史。這一大片綠地森林原本屬於愛德華·伯林（Edward B. Burling ）律師。一九二○年代，他以每英畝兩百美元的價格購買了這塊土地，並在近河處建造一間小木屋，是他休閒、邀友聚會之處。他於一九六七年逝世，開發商試圖由其後人手中購買此地，開發成三百零九戶的住宅區，附近居民群起反對，抗議的主要領導人是長期居民伊麗莎白·庫克 (Elizabeth Cooke)，最後付諸公投 ，徵郡民的稅購買此地，以保留其原樣。

公投過關，原有綠地保留，歸屬於郡，永遠供人親近大自然。庫克女士於一九九九年去世，區內橫跨小溪的橋就以她的名字命名，以兹紀念。

不少同伴第一次來此自然保護區，很享受這一知性感性兼具的野外踏青，健身養心的自然投入。