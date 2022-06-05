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農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

入學奇遇記

李自覺

時間過得飛快，轉眼間已經是發生在五十五年前的往事了。

當年由台灣到美國留學，首站入境是到舊金山，因為沒有獎學金，只能先行打工賺學費，同時申請入學許可。經過一年半的跑堂生涯，存夠唸書錢也申請到德州農工大學入學許可，九月初在開學前一天，由舊金山坐飛機到德州北部大城達拉斯，再轉乘小飛機直奔學校，開始求學生活。

小飛機可真是小得可愛，單引擎螺旋槳連同駕駛和滿載五位乘客，還沒有一輛大型公車大。

德州農工大學是美國校園最為廣闊的州立大學，坐落在一個標準的大學小鎮，除了學校之外商業並不發達。學校裡除了士農工商獸醫各院系齊備之外，各種設施應有盡有，醫院、發電廠、實驗農場、小型核子反應爐到自備小型飛機場，無不具備，從機場到校區有兩英里遠，可見校區之大。

所謂機場，真是再簡單不過，只有一條柏油跑道，加上跑道末端一個橘紅色風向儀，另外還有一個供停不到十輛轎車的停車場，僅此而已。其他在我認知中機場該有的公用設施，諸如候機室、公用電話、出租汽車，一概沒有，也不見任何服務人員，連機場地標都沒有。真令我這個剛從大都市來的新生驚訝不已。

小飛機落地後直接滑行到停車場旁，駕駛員下來同時也是行李搬運員，幫忙卸下行李後再安排已在等候的新乘客上機，前後不到十五分鐘就又調頭起飛，揚長而去。

當我還在錯愕的時候，其他三位同機乘客已先後自行離去，僅有一位好心乘客看我不知所措時，問我需要幫忙嗎？我說我是新來的外國學生，需要叫計程車載我去學校報到入學，他說這裡沒有計程車，但他可以載我一程。我除了謝謝他之外，竟忘了請教姓名。

第二天一早上第一堂課時，眼睛一亮，走進敎室的敎授正是前日從機場載我去註冊的好心美國人。

現在回想起來，如果不是他載我一程，在一個人生地不熟的荒郊野外，那是個沒有手機的年代，後果真不敢想像。

機場 德州 舊金山

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