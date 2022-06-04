退休 、疫情 ，我已經很久沒有搭乘巴士進城。那天有事，必須進城一趟，跨上車階，一位女司機坐在駕駛座上，我立馬想到那位女漢子司機。

那段期間，我每個禮拜都會搭乘巴士進城上班兩三回，有天突然換一位女司機，我甚感意外，我即刻送上一個熱情歡迎的笑容，並道聲早安。沒想到，回還給我的竟是一張嚴肅的撲克臉，雙目圓睜，一副凶神惡煞的樣子，嚇得我倒抽一口氣，乖乖地付錢、坐定。老實說，我對她的第一印象非常不佳，甚至有些怕她。

我習慣坐在司機右手邊第一排靠窗子的位子，因此司機的開車動作、與乘客的交流等等，我一目了然。仔細地瞧了瞧這位女司機的背面，背脊直立、肩寬壯碩，一種女漢子的架勢，不過她的頭髮倒是梳理得整齊清爽，白色的襯衫制服也是燙得平平整整，感覺出來她是一位很自律的人。

接下來的日子，我們保持著司機與乘客的本分，互不干擾，直到那天，一個小插曲改變了我們之間的互動。那日乘客只有兩人，我先上車坐定，接著是位印度 裔約四十多歲的男子，他倆因為單程雙程車費問題竟然爭吵起來，一個說你說得不淸楚，一個辯說你不專心聽，兩人互不相讓，越吵越激烈。印度男子說：「我要控訴妳，每天掛張臭臉，服務態度惡劣」，女漢子司機也不示弱，表示誰怕誰啊！我本不想捲入這場戰爭，但環顧四周，車上只有我們三人，我硬著頭皮走上前去勸架，他倆倒很識趣，各自下台，車內恢復平靜。

幾天後我再度搭車，女漢子司機一見到我，立刻表示謝謝那天我的解圍，並且擠出一個比哭還難看的笑臉，這是我第一次看她笑，嚇得我立刻還給她一個不知所措的驚怕笑容。

從此一切都改變了，她開始對我友善起來，在停車載客之時，偶爾有一撘沒一搭地和我說話，其實我心中對那張撲克臉還是害怕的。好幾次想換坐第二排，但這舉動過於明顯，怕有嫌棄之疑，只好努力地嗯啊哈啊回應她。有次她沒有零鈔找給乘客，轉過臉來問我，此等榮幸哪敢待慢，湊足了她想要換的錢，雙手奉上。當晚回家找出一小錢包，把裡面塞滿了五元、一元散鈔，並些二十五分錢的硬幣，以備女漢子司機的將來不時之需。說也好笑，後來還真的用上了幾回哩！

我對她一直抱著敬鬼神而遠之的感覺。那天一位中年白人媽媽推一部輪椅在等車，輪椅上坐著她的女兒，這位看似只有十幾歲的小姑娘顯得非常傻癡，應該是位智能障礙者。女漢子司機似乎認識她們，立刻飛奔下車，先擁抱她們，然後熟練地啟動巴士上的輸送設備，把輪椅安置妥當，並且細心地綁上安全帶。

她回到駕駛座後，捂著心憂鬱地轉身對我說：「多好的孩子啊！可惜可惜。」剎那間，那張兇巴巴的臉不見了，而是一張柔和、憂心、憐憫代之，令我十分感動，原來她擁有一顆充滿了愛的惻隱之心。

後來我因事回台數周，再度撘乘巴士上班時，卻換成一位男司機。記得她曾對我說過，他們開車路線是不定時的輪調制，看來她已經派到別的車號服務。心裡有些悵然、有些懷念，因為我再沒有機會和她說再見了。