一陣晚風吹過，後院老樹的落葉紛紛飄下，我拿起掃帚，彎著腰使勁地掃。暮靄越來越濃，昏暗間，瞥見籬笆的另一邊，一團模糊的黑影來回擺動。我定眼一看，是鄰居阮先生坐在鞦韆上。「嗨！ 」我放下掃帚打招呼，阮先生和他太太經常在晚飯後坐在鞦韆上聊天。

「阮太太呢？怎沒見到她？」阮先生被我嚇了一跳，望著我來不及反應，良久，才吁了口氣低聲說：「走了。她還是過不了那關！」我追問到底，才知道原來阮太太躺在醫院已好長一段時間，難怪我已經三、四個月沒見到她。阮太太在上個月離開人世，阮家沒有子女，出殯時也沒通知親朋好友。

我見到阮先生傷心落寞的樣子，也替他難過，我丟下掃帚，從他家的車道信步走到後院。阮先生站起來迎我：「外面冷，到裡面坐吧。」我們穿過他家的廚房，客廳一片黑漆，他打開電燈，映入眼簾的景象使我錯愕萬分。我曾來他家作客，之前客廳的擺設井井有條，明窗淨几，如今眼前卻是一片凌亂，沙發、茶几上盡是雜物。壁爐上的牆掛著阮太太的照片，壁爐台上安放著香爐和燭台。他把沙發上的東西撥開讓我坐下，自己卻走到壁爐前，背著我望著照片。

「我當年來美國留學，她陪著我，多艱苦的日子都熬過去了。現在才剛衣食無憂，她就走了。」我理解他的話。我告訴他，我剛到美國時，為了省錢，我幾個月才理一次髮，當白老鼠般給那些只花三塊錢、免給貼士的美容學院學生作實習。阮先生拉開抽屜，拿出一個盒子打開給我看，裡面擺著理髮推子、平鋼剪、牙鋼剪，各種定長、削薄配件。我看得瞠目結舌，這簡直是專業理髮師。阮先生似乎沉醉在回憶裡，憔悴的臉龐突然綻開微笑，「我記得第一次她替我剪髮後，害得我出門時要戴帽子。後來她的手藝越來越精湛，再也沒有同學好奇地問我的頭髮在哪裡剪。」

阮先生蓋上盒子，在我的面前坐下來：「有一次，我和一組同學到外埠作兩天的實地考察。第二天下午回來前，同組的一個同學嚷著要帶我到旅館 附近的理髮店，讓我這土包子見識見識美國的髮廊。」阮先生望著我，欲言又止。「我從沒上過美容店，我也萬萬想不到，在髮廊工作的竟是打扮得花枝招展的小姐。我哪裡知道理髮、洗頭、按摩，加上貼士，我們兩人的消費居然將近一百塊。」阮先生瞪著盒子，突然提高分貝：「我告訴太太她可以至少兩、三個月不用麻煩替我剪髮，她默不作聲。第二天，我在垃圾桶裡見到這個盒子時才明白。我對我太太承諾，我以後再也不上什麼美容院，我太太也答應我，她會永遠照料好我的頭髮。」

剛才在後院天黑看不清，我這時才注意到，阮先生的頭髮又長又蓬亂，平時那燙得筆直的睡衣也顯得邋遢皺巴巴。阮先生見我注視著他的頭髮，低下聲說：「很長，是吧？我太太在醫院躺了幾個月，我也沒理髮幾個月。你知道我太太臨終時對我說什麼嗎？她摸著我的頭髮說，她再也沒有機會替我剪髮了。」阮先生忍不住眼淚簌簌地流下來。

我終於明白平時注重邊幅儀容的阮先生，為何突然判若兩人，他的頹廢也許是還在悲痛中未走出來，也許是為那無法兌現的承諾。