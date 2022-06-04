俄勒岡州波特 蘭市以「玫瑰城」著稱，一年一度的玫瑰節，被國際節慶活動協會評為世界最佳嘉年華玫瑰節。從一九○七第一屆玫瑰節正式舉辦，至今已有一百多年歷史。每年的六月，歷時一個月的波特蘭玫瑰節璀璨登場，全城狂歡。

時隔三年，二○一九年的玫瑰節仍然令我記憶猶新，市中心河濱公園舉行各種刺激好玩的活動：有世界最大、來自全市數十所中小學校的樂隊、舞蹈隊的兒童大巡遊；有不同族裔社區、一百多支隊伍參加的如夢如幻的「星光大巡遊」(Starlight Parade)；壓軸的重頭戲是「玫瑰花車大巡遊」(Grand Floral Parade)。

這是在每年的玫瑰皇后加冕儀式後，數十輛用創意、智慧和玫瑰鮮花裝飾的花車和全市各行各業，以及來自加拿大溫哥華市、台灣高雄市和西雅圖市等地的友鄰團隊參加的一百多支巡遊隊伍，以馬隊、花車、軍樂隊，舞蹈等五彩繽紛的形式，載歌載舞把玫瑰節推向高潮。除了這三個主打的盛大遊行 外，玫瑰節還有露天集市，有適合全家老小的活動和遊樂設施。另外還有音樂劇、音樂會、藝術展、美食節、選美、長跑，甚至划龍船比賽等活動。

我作為新移民，也被玫瑰節精彩紛呈的各種活動所吸引。美輪美奐的玫瑰花車、傾城傾國的歷屆玫瑰皇后、象徵世界和平的飛揚旗幟、整齊畫一的軍樂隊方陣、拉丁美洲的面具風情、風姿綽約的騎馬美女、駕駛跑車的瀟灑王子、滑稽逗笑的奇異小丑都受到觀眾的追捧。

還有連續多年參加大巡遊的波特蘭中國聯誼會的「扇舞」方陣，和台灣高雄波特蘭姐妹友好城市協會舞隊的精彩表演，都成為玫瑰節上，一道展現中華文化的亮麗風景。

如今，新冠肺炎病毒肆虐近三年，二○二○年和二○二一年的玫瑰節都被迫停辦。最近傳來，佛奇說美國已脫離新冠疫情 大爆炸階段，波特蘭決定恢復今年玫瑰節慶典活動，美西北華人緊鑼密鼓地排練大遊行，威特米特河上也有許多龍舟在摩拳擦掌地中流擊水，百舸爭流，彷彿一夜之間回到從前。

更令人欣喜的是，我看到波特蘭市內，大街小巷的玫瑰花不懼病毒，仍競相綻放，特別是全美最佳的波特蘭玫瑰園，滿園都是玫瑰花在爭奇鬥豔，還有好多人在玫瑰花拱門下拍照，那一刻，我立馬消除禁足兩年多的心中鬱悶，心情舒暢，感覺空氣當中都充滿甜美的氣息，連呼吸都是玫瑰味道了。

此時此刻，對於病毒、對於疫情，我想大聲叫喊：它強任它強，遍地玫瑰香，它橫任它橫，到處有陽光。