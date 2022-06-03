這天我穿著赭紅上衣、塗了淡粉唇膏，先生身著綠色鑲鵝黃領子的polo衫，兩人有些忐忑地去參加教會姊妹何麗津的追思禮拜。

會場溫馨雅致，沒有繁複的花圈或掛聯，一盆盆淺紫、桃紅、粉白、蔥綠，姿態優雅的蘭花，高低錯落依偎著。裊裊的清香圍繞著麗津姐身著紅背心，坐在船上含笑遠眺的巨幅照片。上百個親友坐滿教堂並且還有網上直播，超過五百人在世界各地一起來慶祝她豐富多彩的人生。

來賓被告知不要穿戴灰暗悲淒的服飾，因為麗津姐生性樂觀開朗，不愛眼淚，所以大家都勇敢地穿上她生前最喜歡的朱紅、橘黃、祖母綠；詩班姊妹也都披戴她轉送大家的絲綢花圍巾，用繽紛喜慶來輝映她歡樂燦爛的一生。

她父母為紀念當年由台灣遠赴天津求學，美麗的相識結合，故為她取名「麗津」。四歲時，她父親因台灣白色恐怖早逝，但她一輩子從沒怨恨，也絕口不提起往事傷痛，反倒是散放出滿滿的愛和溫暖。

東海大學四年中她擔任五個社團的主席，還是聖樂團的主唱。大四那年為照顧癌末的母親，雖台南、台中兩地往訪奔波，上課時間有限，畢業時她仍站上講台領取全校第一名的榮譽獎狀。

四十多年前剛踏上美洲大陸，在餐廳當過女侍、圖書管理員，後來由社工系轉為資料處理，最後成為波音公司的小主管，也被推選為長老、會長和僑領，因為她做事認真負責、嚴肅有遠見。

麗津姐做人善良體貼、無微不至，是位勤勞好客的女主人，常常分送炒米粉、香蕉蛋糕給周遭的朋友。

她甚至大方地將價值四千美元的日本車，以象徵性的一塊錢送給位她從來不認識的緬甸 青年；因為那一位青年慷慨捐腎給別人，但自己卻貧窮無力買車。事後她說：「感謝我們富足有餘，以後我和先生合開一部車就夠了。」

一年前，麗津姐被診斷罹患胸腔惡性腫瘤，經過手術 化療、免疫療法的新藥實驗，治療嚴峻痛苦，但在她身上卻有著平安和喜樂順服。在往返醫院期間，她還準備滷蛋、烤花生送給照顧她的護士，醫生說她笑聲如鈴還常鼓勵別人，是全醫院的模範病人。

古代莊子喪妻鼓盆而歌、以歌當哭，麗津姐丈夫當天穿著五十年前他們結婚時的紅領帶、藍襯衫，上台感謝妻子，留給他美麗的笑容和精彩的榜樣。接著有大小朋友吹簫、拉琴，有她的樂友上前唱歌、彈琴，這是一場色彩繽紛、樂聲迴蕩，令人難忘的喪禮。麗津姐真是位生命的歌者和勇士 啊！