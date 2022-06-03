我的甜寵有很多，而鹼水粽位居榜首。在法拉盛 的一家小超市裡，售賣的鹼水粽新鮮緊實，個頭大，口感純粹地道，很貼合我心中最熟悉的味道。

我習慣沿用小時候的吃法，把剝開的粽子串在一根筷子上，蘸著紅糖吃，先吃掉三個尖尖角，再吃中間部分，這樣紅糖水可以浸潤整個粽子。一口一口，細嚼慢嚥，軟糯甘甜的滋味便在舌尖糾纏，而後向滿嘴蔓延，清香綿密感隨即可以甜到心坎裡。

鹼水微澀混合紅糖的豐厚，碰撞出不同尋常的味道，口感飽滿，甜而不膩，一入口便欲罷不能。不知不覺，幾顆粽子就已下肚。饕餮時光，與粽子的諸多往事，隨著陣陣粽香又飄散出來。

小時候，每到端午 前夕，我的外婆就興沖沖地跨進家門，放下背簍，倒出一大筐現做好的新鮮粽子，不顧滿頭大汗和氣喘吁吁，招呼我們趁熱吃。有紅豆粽、綠豆粽和鹼水粽，一串串的三角菱形，小巧玲瓏，熱呼呼的特別可愛，是我們心中的小甜心。我媽趕緊拿出紅糖兌水後，給我們蘸著吃。後來，我發現直接蘸紅糖吃更入味，但是媽媽為了省糖，便把紅糖稀釋了。

外婆樂呵呵看我們津津有味的吃著粽子，藏不住眉梢眼角的笑意，而我們只顧大快朵頤，顧不上外婆大老遠趕來，還背著沉重的背簍，走了一個多小時路程。等我們吃飽回過神來，才給外婆拿扇子搧風，端上涼水，用筷子串起她喜歡的鹼水粽，外婆蘸著紅糖水，慢慢品嘗鹼水粽，一臉滿足的模樣。

外婆手藝好，會做很多傳統美食 ，糍粑、年糕、寒食、蒿菜餅等，一旦做好，第一時間就送來給我們嘗鮮。若是出時鮮水果，比如桃子、梨子、西瓜、柚子之類，也是由外婆和舅舅送來這些童年的維他命。每到梔子花開之季，她總會送來從後院採下的梔子花，我把它們放在枕頭邊、抽屜、書包、手絹裡。那時，梔子花的馨香和浪漫一直縈繞在我的青蔥歲月，至今仍難消散。

外婆的廚藝很拿手，她的家常菜令我們垂涎不已。因外婆懂草醫，經常有村民找她看病，別人回贈的雞鴨鵝，都被她做成美味佳餚，再送進城裡給我們吃。那段歲月，外婆來得很勤，我們也最盼望外婆、她的背簍，她的肩上背負著我們童年的美食王國。

後來，外婆走不動了，我們便常去探望玩耍。她依然會把珍藏的好東西一股腦兒拿給我們。外婆對我們的愛，是傾其所有，而對於外婆的厚愛，我們則無以回報。如今，外婆早已離開我們。

每當此時，我就想輕輕地告訴她：「外婆，端午近了，我又吃上您喜愛的鹼水粽。」