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布萊頓杜鵑花園ㄧ遊

麗蘋

我們都很熟悉「淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上」，但在馬州需要到四、五月才是杜鵑花盛開的季節。先生和我為了避開賞花人潮，在一個陽光明媚的非周末上午輕車簡從，輕輕鬆鬆地到離家不算太遠的「布萊頓杜鵑花園」觀賞杜鵑花。

布萊頓杜鵑花園位於馬州霍郡和蒙郡，兩郡交接分水嶺的一個水壩邊。該園在一九五九年就已粗具規模，一九六二年由華盛頓郊區衛生委員會接管。在占地五畝的園內，種植了不少各類杜鵑花和土生原種的山茱萸樹，每年春天一到，園裡約兩萬兩千棵杜鵑花開，美麗無比，社區人士可以免費入園觀賞。

花園停車場不大，所幸到達時還有一、兩個車位。在園內我們看到有好幾家全家出動的、年輕夫妻推著幼兒車的和不少跟我們一樣老夫老妻。花園裡路面還算平坦，依地勢不同，形成一條條曲徑幽靜的小道，路路相通，讓觀花者悠遊自在、隨興觀賞。

園內的各色杜鵑花，因花開時節不同，呈現的景觀也大不相同，我們這次所看到的杜鵑花是：粉色的似已接近尾聲、深紅色的正盛開怒放，白色的仍含苞待綻和少許剛剛開的紫色、淺紫色及橙黃色。途中遇到一對和我們年紀相仿的夫妻，只見先生全神貫注對著花朵調整鏡頭，一旁太太笑著對我們說，因為前一天的一場小雨，她先生正在用心捕捉花上殘存的雨珠。說的還真沒錯，我們所看到的杜鵑花，在陽光下似乎顯得更晶瑩剔透。

漫步在布萊頓杜鵑花園裡，除了賞花之外，我最享受的是漫步在園內高大的樹木下，和遙望在園外流淌的綠水上，藍天、白雲、綠樹和倒映在平靜水面上的影像，構成一幅怡然自得的光景，正如園內我很喜歡的一個牌子，上面節錄了英國讚美詩作家朵洛西‧格尼所寫的「上帝的花園」裡兩句詩詞，我認為她所說的：「太陽的親吻是為了寬恕，小鳥的歌唱是為了歡笑」，正好點出這杜鵑花園的景象，它不僅為一般民眾帶來一年一度美麗的杜鵑花季，也給我和我先生帶來充滿陽光和歡笑的布萊頓杜鵑花園一遊。

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