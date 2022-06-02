在健康出現狀況時，多數的病人會傾向相信專業，尊重醫生為他們所做出的決定。然而近年來，常聽聞一些庸醫誤人的新聞：醫生診錯症、開錯刀、輸錯血、給錯藥，開完刀將傷口縫合，卻把手術 鉗留在病人體內。在現今資訊發達的時代裡，我們不妨多吸收一些醫學和健康相關的知識，為自己的健康多一些把關與保護。

前些日子裡，好友老沈突然爽約沒來打球，經過電話聯繫才得知，他因腦梗死中風 而住進醫院。老沈一向堅持運動，身體靈活健朗，突聞他中風，讓人感到「天有不測風雲，人有旦夕禍福」的慨嘆和擔憂。

腦梗死又稱缺血性腦卒中（cerebral ischemic stroke），是指因腦部血液供應障礙，缺血、缺氧所導致的局限性腦組織缺血壞死或軟化。由網路百科中搜尋便能得知，腦梗死的常見類型有腦血栓、腔隙性梗死、和腦缺氧栓塞等。此外，還可學到其他防護與治療的相關訊息。

事發當天傍晚，老沈突然腹部疼痛，嚴重嘔吐，血壓飆高，右手與右腳呈現無力狀態。老沈意識到自己可能中風，趕忙請家人叫救護車將他送到離家最近的一間急診中心。孰料，這家急診中心在夜間只有值班護士而沒有醫生，護士只為老沈做初步常規處理。老沈覺得好像上了賊船，只能無奈地任人擺布。

第二天早上八點鐘後，醫生才姍姍來遲上班，而後，安排老沈做了腹部影像檢查和頭部電腦斷層掃描(CT)。初步檢查結果確定老沈腎臟有結石。因為頭部CT掃描的結果是陰性的，醫生就決定按照腎結石來診治，而完全沒有考慮中風的風險。急診中心內一位資深且有經驗的護士向醫生提醒老沈疑似得了中風，但是醫生卻堅持是腎結石，還強調老沈的症狀就是典型的腎結石病例，並為他安排隔天稍後做腎結石的手術。

在等待的過程中，這名資深護士認定醫生沒有依據正常步驟完成檢查，而甘冒大不諱自行安排老沈去做核磁共振( MRI)檢測 。MRI有較高清的圖像分辨率，可以給出更清晰的腦幹成像，描繪出大腦的運動功能區、感覺區、語言區和記憶區，並能為醫師診斷提供更精準的診治信息。

MRI檢測結果確定老沈是得了腦梗死中風，於是醫生立即取消腎結石手術，而改以腦梗死中風治療，可惜老沈已經被耽誤了三十幾個鐘點，錯過最佳搶救時機。

原來，並非所有醫療中心和醫護人員都有相同的專業水平，尤其是在疫情期間，醫護人員有明顯不足。這家急診中心距離老沈家很近，但是事後他才發現，該中心醫護人員的口碑極差，若當初便知如此，寧願去較遠的診所，現在後悔莫及。

有許多朋友建議老沈找律師研判該診所及醫生有否延誤診治之責，但他希望此時能全心關注於復健，因為發生中風後的三到六個月內是最佳的康復期。他腦梗死中風已經造成部分左腦細胞壞死，以致身體右側偏癱。

所幸現代醫學倡導腦神經的可塑性（Neuro-plasticity），藉由重複性的復健運動可以改變大腦的結構，通過加強訓練促進大腦神經元細胞和神經膠質細胞之間的連接，可以幫助中風病患得以徹底改善。希望老沈能夠早日恢復健康，再回球場，一展球技，與眾齊歡。

我們的健康有賴自我維護，從電視、網路、新聞媒體中，都可獲得許多值得參考的健康資訊，若覺得醫生診斷不符常理時，應當設法諮詢其他醫藥專業人士的意見，並爭取適當救濟。平日除須養成良好生活與運動習慣外，更應對周遭的醫保系統有所了解，做好因應突發危機的準備。老沈的經驗值得大家參考，引以為鑑。