電影 之緣

■陳育英

我的第一次電影之緣，緣起一次美麗的誤闖。

那是二十五年前，一個風輕雲淡的午後，一位美麗的年輕女孩遠道來訪，當時我住在洛杉磯 中國城，那時候我們剛剛拿到中醫針灸執照，空檔時間， 順便在街道上閒逛，當走到阿拉米達街口，一棟白色建築物映入眼簾，建築物似一輛即將前行的火車，兩層樓高的前部鑲嵌一個大鐘，白色牆壁搭黑色時針，格外分明。

走近一看原來是洛杉磯聯合火車站，我們信步而入，挑高寬闊圓頂大廳、古樸典雅的壁畫、一架黑得發亮三角鋼琴擺在角落，空曠的大廳中間僅排著兩張背靠背棕色木質長椅。

我們趨步並列坐在這長椅上，天南地北閒聊，大廳似乎沒有什麼人，寧靜祥和，不知過了多久，忽然一陣喧鬧，人聲鼎沸，各色各樣旅客，有提包的、有拉行李箱，男男女女，老老少少，從旁邊的大門魚貫而入，我們猜想應該是火車到站，就起身走了出去。

當我們走出來時，一位中年男子徑直走到面前，對我們說「謝謝」，我們好生奇怪，定睛一看，這周圍已拉了一條黃線，黃線外擠滿了觀看人群，一台大攝影機正對著我們剛才落坐的方向，哇！原來是在拍電影，那位中年男子應該是導演 吧，我們倆無意中闖入電影現場，扮演群眾角色。我們又驚又喜，這導演真逗！也不預先告訴一聲，好讓我們準備準備，就這麼隨意。

第二次電影之緣就在今年四月，一位風姿綽約的小姐來到我的診所，她說她是電影製作公司的獨立經紀人，因為五月份是美國亞太裔傳統月，主流媒體或當地官員都會舉辦各種形式聯誼慶祝活動，以彰顯美國多元文化，迪士尼電影公司也準備推出一部電影，反映中國人在美國的生活故事，影星楊紫瓊、吳彥祖主演，電影拍攝場地由她負責安排，因為我的診所所在的街道，餐廳、各類商家等等很中國化，符合拍攝題材要求，故選址於此，拍攝時演員將由此街道走過，各個商家都會拍到，希望不會打擾你們，並謝謝你們的合作支持。

小姐言辭誠懇真切，令人動容。三天後，診所旁的商業廣場停了四部特長型貨櫃車，診所門口坐滿眾多群眾演員，街道已重新裝飾，安全交通警察，按部就班，攝影機高高架起，哇！一切準備就緒，電影開拍了，我再次近距離觀看拍攝電影整個有趣過程。

兩次電影之緣，可遇而不可求，人生如戲，戲如人生。