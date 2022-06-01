小時候生活的村子，方圓幾百里，橋東到橋西約三百戶人家，左鄰右舍都講閩南語，吃的是菜園裡種的青菜，空心菜、地瓜葉、菜脯蛋、絲瓜麵線、炒米粉、白斬雞、海裡捕來的鮮魚……。

南部人種稻吃米長大，壓根兒不知麵食是什麼，水餃、鍋貼、小籠包，牛肉麵連聽都沒聽過，更別提西餐廳的牛排。

一九六七年我應聘到台北教書，每周六未婚夫會坐公車來通化街看我，我們會找一家餐廳，叫一盤水餃、大滷麵及一些小菜。第一次吃到這些新奇的北方麵食，不僅美味而且經濟實惠，至於牛肉麵倒是沒試過。原來這些麵食紛紛出籠，都出自南北各家眷村媽媽的手藝家鄉菜。

一九六九年抵美後，才知美國人超愛吃牛肉，當時外子炒了一盤蠔油牛肉青椒，要我試試，居然軟嫩爽口；胡椒牛排脆嫩酥香且味鮮美，讚不絕口。當時牛肉不貴，外子說：「下次做牛肉麵給妳吃，我學妹給了一份食譜 」。外子忙考試、帶實驗、寫論文，許諾的一碗牛肉麵，我已拋到九霄雲外。

常聽外子提起師大附近的牛肉麵有多好吃，我吞嚥口水想像它的美味。搬到加州 後，試了多家麵食店的牛肉麵，外子都說：「不好吃，沒師大牛肉麵的味道」，連眷村大廚煮的牛肉麵也嫌味不到位。

既然嫌餐館廚師的牛肉麵不好吃，學妹給的食譜不是正可派上用場嗎？我說：「可別忘了您許諾的一碗牛肉麵，我已經等了二、三十年了，不許再食言。」我的激將法終於奏效。依照食譜，起初還沒拿捏精準，太辣又有點鹹。幾經嘗試，終於可以端上桌，請人享用一碗外子記憶中的牛肉麵。

趁周日，外子備好牛肉麵的食材，開始在廚房洗洗切切，耳邊聽著鍋蓋掀起聲，香氣四溢，我上網看郵件坐等牛肉麵上桌。滷過的牛肉質嫩爽口入口即化，湯味鮮美濃郁，微帶麻、辣，麵條Q彈，絕不亞於附近小吃店的牛肉麵，吃得好過癮，姊姊及外甥女也大讚不已，還開玩笑說可出師賣牛肉麵了。

簡易牛肉麵配方是：兩磅牛鍵 (切塊) 、四粒中型番茄(各切六片) 、米酒四分之一杯、醬油四分之三杯、花椒一小茶匙、胡椒一小茶匙、八角十二粒、辣椒九條、鹽三小茶匙、糖六小茶匙及六杯水。把全部材料放入鍋內，水加到蓋過所有材料。先煮滾再用小火燉煮一小時，備好煮熟的麵條及燙過的青江菜、蔥珠及半壺熱開水；若湯汁太鹹可加熱開水充淡，有人還配些鹹菜，最後撒上一把蔥花，爽口又開胃，連佛也會跳牆來。

簡易牛肉麵材料不多，不用滷包，純用好醬油及好食材來呈現牛肉麵的原汁原味，番茄的茄紅素和牛肉鮮味結合，湯汁有獨特的濃郁鮮甜口感，在家也能輕鬆做出美味的牛肉麵。

吃著吃著，覺得外子好貼心，頓感幸福滿滿，有夫如此，夫復何求。