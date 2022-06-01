數年前給自己訂一個小目標，隨著年紀增長，目標越訂越小，卻也更實際，這個目標就是慢跑背古文。慢跑習慣已有三十年，起初為的也只是案牘勞形之餘，在最短時間有效運動全身。

開始常邊跑邊想公事，可再思，運動的目的之一，不也是希望藉此轉移注意力，暫時拋開白天的爾虞我詐嗎？於是戴上耳機聽新聞，藉此跟上國內外大事的腳步。可是廣播十之八九講的多是爭權奪利，久而久之，興致索然；而跑步時能做的事也不多，突然興起背誦古文的念頭。

年輕時就鍾愛文史哲，無奈為了生計，隨波逐流於數理化。幾十年下來，悟得以己之下駟對人之上駟，事倍功半，僅勉強糊口。驀然回首，卻不減對文學的喜好，但身上不只有文史哲和數理化的抗衡，還有中英文之間的拉鋸，多年折磨，也終於接受吾生有涯，能力不逮，興趣卻又雜而廣，只能挑著做，不再貪多。

其實在我日常生活中，不要說文言文，連中文都少用到，背古文全為興趣所驅使，是對中文的眷戀。而首先想到的就是半生顛沛流離、滿腹不合時宜的蘇東坡的前赤壁賦。高中國文選有此篇，可惜那時面臨巨大的升學 壓力，時間分給英數理化都還不夠，前赤壁賦只好草草掠過，囫圇吞棗，無能細細品味，實屬遺憾。尤其通篇散發濃濃的道家哲理，正暗合我的個性。

有了目標，接下來就是如何實行。全文五百三十七字，太長也不短，可也不能抱本古文觀止慢跑，就算印出全文，只需一張紙，可是一面路跑，不時拿小抄出來偷窺，不但詭異，也不安全。比較實際的做法就是化整為零、分而食之。通篇起承轉合，可分四段，每段又可拆為上下兩部分，在家中先背誦一部分，外出跑步時，猶如意識流一般，三、五分鐘想起時，就翻來覆去背上數次。

幾年下來，蠶食鯨吞，也把前兩段給背下。一是生性疏懶，二是沒有考試壓力，三也可能是覺得第三、四段比較長，又是通篇重心所在，難度高些，遂駐足不前。但為山九仞，總不能半部論語治天下，於是今年年初下定決心，完成下半部。有前面的經驗，要背誦全篇其實並不難，終於在二月背完通篇。現在跑步時、游泳 池裡，背個兩、三次，更重要的是每晚就寢前，對著穿衣鏡，花個三分鐘背誦一遍，這時還可以演練抑揚頓挫、輕重緩急。

更有趣的是，背誦期間不斷揣測其中涵義。蘇軾真的與友人泛舟赤壁之下嗎？抑是臥遊？果真駕一葉扁舟，船有多大，可淩萬頃茫然？船上有多少人？有作者、有吹洞簫客，還有其他乘客嗎？操舟的船家該有的吧？朝雲隨侍嗎？背誦時也難免有些修辭學的疑問，一段一段、一句一句、一個字一個字的解剖。作者沒留下導讀，只能憑自己的環境與能力解讀，還好千年前，東坡居士已開想當然耳的先例，所以也不能笑我們後世胡西坡式的瞎批。

爬過這座山，還沒想下個峰在何處，也許翻翻唐詩三百首找靈感。現在只能說而今而後，遙告高中國文老師，庶幾無愧。