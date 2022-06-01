我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

夜誦赤壁

季山

數年前給自己訂一個小目標，隨著年紀增長，目標越訂越小，卻也更實際，這個目標就是慢跑背古文。慢跑習慣已有三十年，起初為的也只是案牘勞形之餘，在最短時間有效運動全身。

開始常邊跑邊想公事，可再思，運動的目的之一，不也是希望藉此轉移注意力，暫時拋開白天的爾虞我詐嗎？於是戴上耳機聽新聞，藉此跟上國內外大事的腳步。可是廣播十之八九講的多是爭權奪利，久而久之，興致索然；而跑步時能做的事也不多，突然興起背誦古文的念頭。

年輕時就鍾愛文史哲，無奈為了生計，隨波逐流於數理化。幾十年下來，悟得以己之下駟對人之上駟，事倍功半，僅勉強糊口。驀然回首，卻不減對文學的喜好，但身上不只有文史哲和數理化的抗衡，還有中英文之間的拉鋸，多年折磨，也終於接受吾生有涯，能力不逮，興趣卻又雜而廣，只能挑著做，不再貪多。

其實在我日常生活中，不要說文言文，連中文都少用到，背古文全為興趣所驅使，是對中文的眷戀。而首先想到的就是半生顛沛流離、滿腹不合時宜的蘇東坡的前赤壁賦。高中國文選有此篇，可惜那時面臨巨大的升學壓力，時間分給英數理化都還不夠，前赤壁賦只好草草掠過，囫圇吞棗，無能細細品味，實屬遺憾。尤其通篇散發濃濃的道家哲理，正暗合我的個性。

有了目標，接下來就是如何實行。全文五百三十七字，太長也不短，可也不能抱本古文觀止慢跑，就算印出全文，只需一張紙，可是一面路跑，不時拿小抄出來偷窺，不但詭異，也不安全。比較實際的做法就是化整為零、分而食之。通篇起承轉合，可分四段，每段又可拆為上下兩部分，在家中先背誦一部分，外出跑步時，猶如意識流一般，三、五分鐘想起時，就翻來覆去背上數次。

幾年下來，蠶食鯨吞，也把前兩段給背下。一是生性疏懶，二是沒有考試壓力，三也可能是覺得第三、四段比較長，又是通篇重心所在，難度高些，遂駐足不前。但為山九仞，總不能半部論語治天下，於是今年年初下定決心，完成下半部。有前面的經驗，要背誦全篇其實並不難，終於在二月背完通篇。現在跑步時、游泳池裡，背個兩、三次，更重要的是每晚就寢前，對著穿衣鏡，花個三分鐘背誦一遍，這時還可以演練抑揚頓挫、輕重緩急。

更有趣的是，背誦期間不斷揣測其中涵義。蘇軾真的與友人泛舟赤壁之下嗎？抑是臥遊？果真駕一葉扁舟，船有多大，可淩萬頃茫然？船上有多少人？有作者、有吹洞簫客，還有其他乘客嗎？操舟的船家該有的吧？朝雲隨侍嗎？背誦時也難免有些修辭學的疑問，一段一段、一句一句、一個字一個字的解剖。作者沒留下導讀，只能憑自己的環境與能力解讀，還好千年前，東坡居士已開想當然耳的先例，所以也不能笑我們後世胡西坡式的瞎批。

爬過這座山，還沒想下個峰在何處，也許翻翻唐詩三百首找靈感。現在只能說而今而後，遙告高中國文老師，庶幾無愧。

升學 游泳

上一則

蜜蜂和蒼蠅

下一則

謎面

延伸閱讀

如歌（上）

如歌（上）
夢工廠（一六）

夢工廠（一六）
創辦人墜溪谷亡 48年歷史桂冠出版後繼無人熄燈

創辦人墜溪谷亡 48年歷史桂冠出版後繼無人熄燈
台灣古物修復實習生 牽線幫梵蒂岡博物館解難題

台灣古物修復實習生 牽線幫梵蒂岡博物館解難題

熱門新聞

小時候的施正懿(Jennifer Shih)和爺爺施駿發。施駿發於1952年在台灣創辦了寶島肉鬆。(施正懿提供)

世界OnAir／70載好味道 寶島肉鬆原來是這樣代代傳承

2022-05-24 16:15
黛安∕圖

重婚的瑞卡（下）

2022-05-24 02:02
早逝的巴斯奇亞2010年10月在巴黎展畫。(Getty Images)

巴斯奇亞畫作 出現逝世6年後的「FedEx」圖樣？FBI調查

2022-05-31 00:29
旅美退休後返鄉美濃的曾振寧，到校園擔任客華英語教學志工，還延續徐生明的美濃少棒10年培育計畫。(記者徐如宜／攝影)

曾振寧旅美退休後回鄉美濃 推動客家本土情

2022-05-28 07:00
倩華∕圖

母親的口述歷史

2022-05-28 02:02

逞一時口舌之快

2022-05-25 02:00

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫