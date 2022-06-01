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風鈴花

梁蘭蓁
圖╱梁蘭蓁
圖╱梁蘭蓁

我對花卉了解不多，小時候在台灣長大，叫得出名字的花只有玫瑰花、百合花等普通的花朵。來到美國後逐漸認識好多從來沒有看過的花，有漂亮的鬱金香、牡丹花、太陽花和鳶尾花。

我沒有種植花卉的綠手指，雖然我們房子的前後院都夠大，但因為忙工作和照顧家事，從來沒有種東西的念頭。我家院子裡的玫瑰花是先生好久以前種的，一向由老墨園丁照顧，我純粹䄂手旁觀。

去年，當我去看大兒子和媳婦搬進新房子時，注意到他家門口有一小叢風鈴花，讓我欣喜不已。這一串白色、小小的風鈴花依偎在翠綠葉子旁，非常漂亮，不過那只有一小叢，風鈴花葉子和莖不過七、八吋，矮矮的，若不是特別注意，還看不到。媳婦看我那麼喜歡，就建議我把它挖回家去種種看。我把它帶回家後，當然沒有種活，只好望土興嘆。

我對風鈴花有特別的喜愛，因為還帶有另外一層美好回憶。三十多年前我們住在伊利諾州，買下一幢全新的大房子，我和先生都很欣慰，我們以自己的能力，實現擁有房子的第一個美國夢。先生在前院種了鬱金香和牡丹花，它們在不同的時間開放，讓我們可以有很長的賞花期；先生在後院的屋角種一叢風鈴草。伊利諾州的冬天又長又冷，所以每當四月，春天到了，屋角的風鈴花開了，一串串白色，香氣四溢的小鈴噹陪兒子在後院奔跑玩耍的嘻笑聲，此情此景在我腦海裡烙下「這就是幸福」的印象。

我在伊利諾州工作時，有一位名叫凱西的美國同事，告訴我她的風鈴花故事。原來那時候，春天的新娘喜歡在新娘捧花裡放很多風鈴花，因為它潔白又芳香，陪襯著中間的主花。風鈴花因為很小，做成花束價錢還不便宜。

美國人結婚時，都是新娘的媽媽幫忙打點新娘婚紗與捧花，新娘爸爸唯一的工作就是開支票。在婚禮那天，凱西穿著婚紗，拿著捧花，在地毯的一端由爸爸挽著手緩緩走進教堂，凱西低著頭，覺得爸爸愈走愈傷心，甚至聽到爸爸輕聲啜泣的聲音，不捨唯一的女兒出嫁了，她也難過的掉淚，結果新郎迎接到的是淚汪汪的新娘和岳父，害他非常緊張，好怕新娘在最後關頭反悔呢。

婚禮過後，有一天凱西回娘家探望父母，提到父女兩人在婚禮上流淚的場面，凱西的爸爸才慚愧地告訴她真相。原來她爸爸以前是軍人，在二次大戰時，曾經在法國的一場戰役時被困在一片林地裡，他長時間伏在開滿風鈴花的地上躲避猛烈砲火，這個慘痛經驗，讓他從此非常不喜歡風鈴花。所以婚禮當天，他突然看到女兒的新娘捧花裡有風鈴花時，嚇了一跳，引起他的創傷後壓力症候群而掉淚。

前兩天，我媳婦告訴我，她替我買兩盒風鈴花的球莖，會郵寄到家，讓我在院子裡種種看。在這兩年多的疫情當中，我已經開始學習蒔花弄草，不只是打發時間，更從其中得到不少樂趣。非常感動細心的媳婦這樣體貼的替我著想，鼓勵我種風鈴花，希望種下去後還來得及趕上今年的花季。

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