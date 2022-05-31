一晃搬到公寓已經三個多月，記得剛搬來不久，還跟朋友說住在這兒真方便，沒想到好景不長，搬來月餘，突然發現臥房一角地毯濕了一大片，趕緊跟大樓管工反映，他查看後，決定次日幫我換暖氣放熱箱（radiator），只是晝思夜想，萬一問題不在暖氣放熱箱，而是地板下的水管，那豈不是得掀開地毯，大肆搜索漏水源頭的大工程嗎？等於還要再搬一次家，把臥室家具挪到客廳？

次日雖然換了新的暖氣箱，要等幾天，靜觀後效，而且不知道下次又該哪個暖氣箱漏水，大概因為這樣，長期累積的壓力排山倒海而來。自忖雖然來美後壓力沒有少過：中年來美，過關斬將地在異國為教書拚老命、退休後接著侍候需要長照的外子、新冠疫情還沒結束，又因淹水被迫搬家，睡眠品質雖然不好，卻從來不曾這樣夜夜輾轉到天明，白天頭昏腦脹至極，這才了解，為什麼幾年前有個台灣帥哥電視主播，曾因長期失眠 而跳樓自殺。

我只好上網搜尋各種治療失眠方法，像是深深吸氣四秒後，憋氣七秒，再用八秒慢慢吐氣；兩眼向上翻，緊盯住天花板一個點，直到累極閉眼；雙臂前伸齊肩，再用力向後甩，每天早中晚三次，每次各一百下；睡前躺下時，手掌磨擦生熱，蓋在額頭腦門上；還有睡前按摩手掌、耳朵等多處穴位；睡前多回想過去美好的事情；整根香蕉連皮洗淨，切小塊水煮十分鐘，寢前飲用等。

更糟糕的是，網上相關視頻都強調失眠及長期用藥的可怕後果，包含罹癌還有失智 和罹患各種慢性病的風險。越著急越睡不著，一個月下來，用盡各種方法，多管齊下，包括吃藥都無效，不禁懷疑是否腦子長了什麼東西，所以掌控睡眠中心失能了？家庭醫生也建議，去看神經專科，評估是否照腦部MRI。

偏偏早答應兒子趁四月中旬孫輩春假，一起去羅德島度假，所以雖然頭昏腦脹，精神不繼，還是如約同往。說也奇怪，大概是白天觀光 太累，晚上竟然不需喝香蕉煮水或吃安眠藥，一個多月來，第一次能睡滿五個小時，終於證明我的腦子負責分泌褪黑激素的松果體沒出問題。

「春有百花秋有月，夏有凉風冬有雪；若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」經此慘痛教訓，我再度領悟：「不要為明天憂慮，一天的難處，一天當就夠了。」日思夜想，杞人憂天，只有自討苦吃。