急速行駛的芳達護士，被前面慢下來的車所困惑，新冠病毒的從天而降，讓人們躲之不及，堵車似乎成了一個新鮮的事情。

春風吹在西雅圖郊區的快速路上，遠處峰間白雲繞著積雪依舊，近旁櫻樹粉花纏著嫩葉，儘管春色依舊，空氣中飄零的是淒美。新冠病毒的入侵，使世人紛紛居家避難。

待她慢慢駛過時，所見之景令她心跳欲出，這裡剛剛發生車禍 ：一輛小車撞在隔離墩上，鋼鐵和水泥劇烈對衝後，凹扁的車頭旋了一百八十度，車燈一閃一閃，似乎在向迎面駛來的車輛哭訴才發生的慘劇，只是無人停下來傾聽，想必行者既沒有相關的救護知識，又不敢在病毒橫行時刻接近陌生人，無形的惡魔讓原本喜好助人為樂的民眾此刻縮手縮腳。然而芳達沒有猶豫，職業道德和職業訓練驅使她伸出援手，她急忙將車靠近隔離墩停下，跑向破相的小車。

司機的左臂似乎受到重創，骨骼錯位，鮮血湧了出來，染紅了整個手臂。芳達一邊用受過訓練的手壓住噴血點，一邊以護士處驚不變的語速安慰臉色慘白的女子：「別怕，別怕，妳會沒事的，救護車馬上就到。」她給女子做了簡單的救助，守護著，直至救護車呼嘯而至。

幾個月後，身心疲憊的芳達從醫院重症監護室辭職，她目睹了太多新冠病人在呼吸機下掙扎，太多至親至愛用視頻與親人告別，太多鮮活的生命又被推入監護室。她無法承受太多，去了離家近一點的一個診所消化科上班，儘管仍整天戴著呼吸不暢的口罩 ，但至少遠離了死神，身心得到暫時的寧靜。

一日，芳達在臉書 上發現一位叫蘭妮的女士想要與她聯繫，蘭妮說芳達曾救過她一命。芳達和同事們的確救助許多生命，不知道這是哪一位追到臉書來致謝，直到她說出了在快速路上車禍的那一幕。原來蘭妮從警察的交通事故報告中找到了芳達，本想去醫院當面致謝，由於病毒的猖獗，芳達換了工作，所以來臉書上試試運氣，竟然幸運地找到救命恩人。

又過了一年多，芳達上班時在病歷上看到一個熟悉的名字：蘭妮。她心中一動：不會是同名吧？芳達跑到手術台，看到已經被麻醉的病人，卻看不清口罩遮住的臉，檢查她的左上臂，正是蘭妮。

蘭妮胃鏡手術清醒後被送到康復室，激動地對護士描述著她車禍被救的過程，末了說：「妳知道芳達今天上班嗎？如果她不在，請轉達我最衷心的問候。」

正說著，芳達一步跨了進來，康復護士向後指去，蘭妮轉向指尖的方向，看見臉書上早已熟悉的眼睛，兩位扯掉口罩，此刻已忘記病毒的威脅，忘記保持社交距離，她們緊緊相擁，熱淚中重逢。