我和酪梨相識得早，結緣得晚。酪梨開始出現在台灣的水果攤時，對面的蔡老師推薦了一款牛奶加酪梨的果汁，我始終提不起興趣。論色、香、味，蓮霧、楊桃、荔枝都比綠皮的酪梨更得我心，再者酪梨價錢也不便宜，所以始終上不了餐桌。

酪梨是經濟作物，也是農人心目中的綠金。加州 的酪梨分布在十五號州際公路沿途，其中一段甚至命名為「酪梨高速公路」，幾次路過，只見山嶺層層疊翠，果實隱匿於墨綠葉叢，產量如此之豐，已深入大眾的日常。入境問俗，有一次在聖地牙哥老鎮買一袋，當場就切了一個，生澀難入口，初嘗酪梨，真是土包子一個。

美國園藝學家休姆氏（H.H.Hume）說過：對人類食物貢獻最大者，莫過於酪梨。基於養生的心態，面對這號稱「森林中奶油」的酪梨，慢慢也能吃出果肉的細緻，嘗出柔順綿密的口感，品出濃醇的奶油香。吃著吃著，竟也成個中老手，知道油性的滋味優於水性，更知道選擇哈斯（Hass）品種百無一失。

好友用園藝店禮劵換兩棵酪梨樹，分贈一棵給我，就像養一隻母雞天天期盼有蛋可吃一般，我們也做著伸手一摘就有酪梨的美夢。很可惜，這夢像七彩泡泡，很快就破滅。

如果不是酪梨節，我應該不會注意到三九五號公路上的Fallbrook。車子進入Fallbrook農村路徑，沿途已停滿車輛，猜想附近的人全都慕名而來，兜兜轉轉，好不容易找到路邊住宅前的車位。

名為酪梨節，我以為像觀光 果園一樣讓大家自由採摘，親臨現場，才知存在巨大落差。隨著人潮匯入一條長龍，看到主要街道上五、六百個攤位，琳瑯滿目的擺設，堪比嘉年華。我們被簇擁著前進，先看到骨董車展示，接著是晶晶亮亮的藝品攤、手工雕刻的皮革攤、賣瓷器餐具的、賣襯衣長裙……，真是目不暇給。民以食為天，吃食的攤位永遠人潮滾滾，人手一捧酪梨沾醬洋芋片，可惜咱家老爺認定既是養生就得原汁原味不許配炸物，瞬間斬斷我那蠢蠢欲動的饞蟲。

既是衝著酪梨而來，我們只挑以酪梨為主的攤位，這才發現剖開去核的酪梨，淡黃乳黃青綠的色彩柔和、色調漸層，真是創作的最佳元素，拿來設計口罩、恤衫、圍裙絕對精彩。

有一個攤位專為推廣酪梨而設，架上的透明塑膠杯口擺著品種各異的酪梨，對路過的遊客贈送酪梨切割器和變化多端的食譜 。

四本食譜共提供三、四十道菜式，酪梨還真是個不費勁的百搭食材，看著精美的圖片，令人垂涎欲滴。尋常日子裡，配蔬菜做成沙拉、配米飯做成壽司、配各樣水果打成汁，既簡單又快速，光這易於調理，拙婦如我就增添無比好感，想不愛它都難。