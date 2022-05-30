家後院有棵年邁的沙梨樹，樹皮沒隨年歲的增長而脫落，一層層堆積變厚，隨著年輪的增加，內層的新皮將外層的老皮撐開一道道裂口，長成一副漫不經心的滄桑，今年已近三十，早屬暮年，仍然每年結果，儘管數量不及當年，卻清甜不變，爽脆依舊。習慣了這口味的小鳥、松鼠，甚至果蠅每年依時報到，大快朵頤。為了保護不多的果實，我搭上梯子，用紗網、紙袋將沙梨包起來，阻止那些不速之客與我們爭食。

眼看老樹部分枝幹乾枯，成了螞蟻窩，心中不忍，總想幫它補充些能量、維生素，奈何對此知之甚少，無計可施，唯有順其自然。一轉念有了新想法，幫它設計一件「裙子」，重現「少女」時的青春美態，一定會讓人刮目相看。

細思下來，首先想到的是一個圍繞樹身的平台，放上花草豈不就成了樹蔭下一隅喧鬧的小天地。心動了，腦子自然就跟著忙起來。

正方形？呆板，沒新意；圓形？好看，但太費料；常見的六角形？介於正方和圓形之間，值得考慮。想到家裡還有些板材木料可以利用，依材忖度是我的優選原則。一條長板條的出現，引發了我們的設想推演。由開始的六角為初案，經再三比較，選擇了八角，這樣恰好完全利用了板材，更妙的是，八角比六角更接近圓，亦契合我的心聲：寄望「六」六大順，不如正經「八」百做好每一件事。接著的設計、開料、組合、打磨、上漆以及安裝，再去建材店找到一種鏤空花紋的片料，按圖案剪切花邊，這樣，一款齒狀的蕾絲邊就出來了，再黏合在八角台邊緣，一個環抱樹幹的八角花台便大功告成。

花台完成了，花還沒來得及選，先在上面點綴幾件小物品，無論怎麼擺設，都不失悠閒、寫意：擠滿小花盆的三葉草最先登上花台，翠葉柔枝隨風搖曳，逍遙自在；邊上放個大口陶瓷杯，種的是帶稜角、不知名的肉質植物，堅挺壯實，敦厚穩重，就像位守護神；一個空置的豆腐盒放上一塊番薯，還沒來得及加水，便匆匆發芽，幾天功夫，幼葉便由淡青變臉為墨綠，亭亭玉立，可以想像，假以時日，這裡將是花紅葉綠，勢必造就八角台的萬種風情。

我們沒有忘記八角台下方的老樹頭也需要裝飾，傘型的水泥圍邊磚將樹腳圍起，以便保土保水，為了不讓表土露空，選種了心型寬葉的如意草。墨綠的葉子葉脈清晰，邊緣有波狀的圓齒，偶爾見五瓣淺紫色的小花，花瓣的底部是淡黃色，有五、六道深紫色條紋向外放射成樹枝狀，花蕊中央是幾束淡黃色的絨毛，細軟柔纖，甚是可愛。只消幾周，它們已經完全適應了新居，長勢喜人。

老樹、八角花台、如意草……，本不相干的物器恰如其分地組合起來，產生了柔和的共鳴，既為老樹添了新裝，亦能將平凡簡陋的角落變得楚楚動人，讓自然簡單的生活，變得悠閒如意。