生平送出的第一束花是和老婆認識的第一天，那是大學迎新舞會，班代替我們工學院男生約好文學院的一群女生，雖然互不認識，本著認識新朋友的心理，那一夜倒也氣氛融洽。學校很體貼替全校參加舞會的男生每人準備一朵玫瑰花，因此進入會場時，每一位女生都手拿著一朵玫瑰。

相識的第一晚，我就對老婆很有好感，隨後展開緊迫盯人的追求。從那一晚到現在結婚近三十年，老婆總是語帶抱怨與戲謔地說，她這一生只有一個男人送她花，而且只有一朵，那朵還不是自己準備的。

我一直很納悶，為什麼女人那麼喜歡花？花能代表什麼？放沒幾天就謝了，還不如實質對她好比較實在。有時候會帶老婆出去吃飯或是旅行，但是這些都不能取代送花在她心中的地位，總是在她認為重要的日子就要說上幾句。

等到兩個兒子畢業、工作了，情形就改善很多。不曉得是不是美國文化的關係，兩個孩子在母親節 前或是老婆生日前，就會有插滿各式各樣花朵的大花瓶到家裡來。我永遠記得有一年我下班回家，她滿臉笑容帶我到客廳看孩子送來母親節花，兩個大大的花瓶幾乎占滿整個客廳，萬紫千紅，說實在的，我看著看著，心情也莫名其妙地跟著她高興起來。我很驚訝的是，從那年開始，她居然沒有再糾結送不送花，我想是因為送花表心意這事，已經有人做了。

回想起來，我真的不是個體貼的兒子與丈夫，我從來沒有送過花給我媽媽，除了覺得送花給媽媽很奇怪，媽媽也會覺得很彆扭。我也從來沒看過我爸爸送花給媽媽，他們從小就教育 我們不可亂花錢。即使老婆說了多年，看到兒子母親節送花，才真覺得有些事不可取代。每當老婆收到兒子的花，那段時間她心情特別好，常常看她對著那些花微笑；我那些時候也會得到特別的待遇，她做的菜特別好吃，對我特別和藹可親，這花，真的很神奇。

我爸媽和我岳家是完全不同的兩對夫妻。我爸媽從來不會彼此說有愛意的話，媽媽永遠服從爸爸；我岳父對岳母則是愛意掛在口頭，噓寒問暖不說，還做得一手好菜，岳母則是有話必說，岳父則總是點頭稱是。我很羨慕岳父母的相處方式，但我總是做不來，也說不出口，最後就用寫的，好在老婆好像還喜歡這種方式。

老婆是個賢妻良母，把我和孩子照顧得很好，除了健康與生活這些實際的事，還很照顧我們的心情。或許男人比較剛性，女人比較柔性，男人注意大節，而女人注意細節，所以她們才可以在工作之餘，仍能照顧到一家大小，不得不說女人真是個厲害的人類。

今年母親節，大兒子送來一大盆花束，二兒子送來一大盒巧克力，我這做丈夫的，陪著老婆欣賞美麗的花，也沖泡咖啡 ，陪著老婆吃著一顆又一顆的巧克力。

不得不說，兒子們比我強多了，我說是美國教育的關係，沒想到老婆說，孩子長期以來聽著她念念叨叨，清楚她的想望，加上每逢我們父子三人的生日，她都是精心準備，孩子看到也學到了，聽了之後，我馬上識時務的說：「老婆，還是妳最強！」