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春遊

諶守珍

由於新冠疫情的瘋狂肆虐，我跟我的老朋友琳達將近兩年未曾見面，彼此甚是想念。正值北加州風和日麗、鳥語花香之際，讓人防不勝防的多變病毒也明顯地出現了強弩之末的態勢，兩人便商定，於三月上旬擇日一起到東灣一處面積不很大，但頗有些園林韻致的休閒景區共賞春光，以慰久懷。

該景區的景色確非一般的街邊小公園可比，進去不遠，便見一灣型似琵琶的小湖，湖水碧綠，卻相當清澈。環繞小湖的人行道旁，高低錯落地挺立著各種樹木，以高大的松柏棕櫚和婆娑多姿的桃梨玉蘭最為惹眼；松柏參天，濃蔭覆地，蜿蜒的小道掩映其間而不知所終，極盡曲徑通幽之妙。桃花梨花和玉蘭花都已呈怒放之勢，放眼望去，姹紫嫣紅，溢彩流光，著實是美不勝收。

湖畔是群芳鬥豔蝶舞蜂飛的舞台，湖面則是數十隻種類各異的禽鳥和睦共處、各得其所的樂園。一座拱形小橋近旁，一隻鴨媽媽正帶著一群小鴨子嬉戲，鴨媽媽慈愛地呵護著自己的孩子，憨萌可愛的小傢伙們忙不迭地擺動著雙蹼，圍在媽媽身邊撒歡，好溫馨的天倫之樂。

再看近岸的一角水面，那是四對羽毛豔麗的鴛鴦情侶親親我我的溫柔之鄉，每一對結成伴侶的雌雄鴛鴦或守望相依，或徘徊相隨，無不充滿濃濃的愛意，據說，天性忠貞的牠們會像這樣長相廝守、永不離棄。最讓我來興致的是在湖心一帶怡然自得緩緩巡遊的一群鵝，牠們使我想起小時候讀過的一首詩「詠鵝」：「鵝鵝鵝，曲項向天歌，白毛浮綠水，紅掌撥清波。」這首詩是唐代詩人駱賓王七歲時寫的。七歲，那還是個稚氣未盡的孩童，竟能以十八個字就把鵝的形象描繪得如此簡明生動，其天賦異稟令我至今仍驚嘆有加。

置身在這般美好且饒有情趣的環境中，我和琳達好不愜意，趕緊拿出特意帶著的漂亮衣物和簡易化妝盒，準備稍作修飾就開始拍照留念，不料就在這時，剛才還在湖面巡遊的那群鵝竟左搖右擺地朝我們倆走了過來，而且都用和善的目光看著我們，好像是在說：「我們來自駱賓王先生的筆下，歡迎兩位光臨！」更有意思的是，等我們選定不同背景，擺出各種姿勢，拍完二十多張照片繼續前行時，鵝群中居然還有好幾隻沒有離去，又跟著我們漫步起來，牠們挺起長長的脖子，高昂著頭，不緊不慢地移動著身子，恰似好客的主人很有禮貌地在盡地主之誼，陪著我們欣賞周邊的萬千風情，為我們增添了不少始料未及的樂趣。

久違的心曠神怡讓我和琳達樂而忘憂，整整在那個小小的景區逗留了近三個小時。回家的路上，兩人仍興奮不已，禁不住感慨起來，我們應該感謝那些一直堅持為各種動物和植物保留生存空間的人們，正是因為他們付出了無數的心血和汗水，我們今天才能如此幸運地得到大自然多姿多彩的反饋，享受這份令人陶醉的美好與安寧。

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