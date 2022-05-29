上周某一天清晨六時半，我與內人正在梳洗，床頭電話急忙響起，內人衝過去接聽，是對門退休老師Sylia很著急的的語氣問道：「Joe is home？（Joe在家嗎？）」內人聽出她的聲音，確定不是無聊的人打來電話，對談幾句內容是有關警察 到她家打聽，問她是否認識一位亞裔 老先生，清晨一個人坐在街道中央地上，因為有一位開車經過的司機報警稱，有一位老人好像迷失方向，不會說英語也不知自己住在哪裡。警察將老人放在警車前座，找到我對門的老師，詢問我是否就是Joe。

電話掛斷後，還沒等到我梳洗完畢，門鈴叮噹叮噹不停響起來，經對講機溝通了解是警察先生，在我家車道前鐵門外，我與內人迅速套件夾克就衝到車道外，看到黑白相間的警車停在鐵門外，一黑一白兩個身強力壯的警察問我是不是Joe？我說正是，有什麼我們可以幫忙的？黑警察說，有人報告說發現一個亞裔老人迷路， 輾轉找到了我，肯定是弄錯了人。也難怪，我們兩人每天早上都在這街道走路健身 ，來往鄰居都認識我這個老人，自然會指導警察來認我。

我跟內人仔細的問過警察後，想起來也許是上坡道某某號的一位尚老先生，平日偶爾會在街道上踫到，好像他的腦筋有點問題，一直都有一個看護在隨側陪伴，只是沒注意他住家的確切門牌號碼，猜了老半天也不記得到底是幾號。我靈機一動問，現在這老先生人在哪裡？還以為送到警察局去了，沒想到就坐在警車，折騰了半天不早說，我們走近警車往內一看果然是他。

這就簡單了，看到尚老先生坐在前面椅子上，只穿短褲、短袖，腳穿拖鞋兩眼發直，旱晨氣溫低，不知他出房間多久了，問他為什麼坐在警車裡？他只對我搖頭傻笑，我說：「老先生你走丟了，什麼時候出門的？」當然是答不出來。我與內人立馬答應兩位警察幫忙帶路將老人送回去。

為了簡單起見，我上警車一起乘車走，白警開車，老先生坐駕駛右側，我說我可以坐後面，黑警認為不合適，稱後座是給犯人坐的，而且很狹窄，我看了看說沒關係呀，只坐一次無妨，何況黑警塊頭比我要大。

雙方客氣一番，我打開後門一看，就像電影片一樣，前後座之間有鐵絲網隔開，後座果然很窄，因為前座放置警用設備如無線電機及槍械等，而且座位上沒有座墊，只是一個深色硬邦邦的塑膠板。通常犯人是被戴上手銬，頭被警察用力往下按才能塞進去，我是劉佬佬上警車，生平第一招，還是自願進入囚車。

我上車後，黑警察從叧一邊上車，我注意到他並沒有關緊車門，我也不好問，結果僅開三分鐘就到老先生家前，黑警察很快下車，我準備下車才發現車門從裡面打不開，黑警繞到我這邊車門，從外面手把拉開車門，告訴我後座無法從裡面開車門的，以防犯人從後門偷跑出去。

將老先生交給男主人也就是他的女婿，在文件上簽好字，警車將坐在後座的假囚犯送回家，並且謝謝我的幫忙。