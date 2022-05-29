你你是否曾經去過一個地方，當舊地重遊時，有完全不同的感受嗎？女兒五年前考取柏克萊大學，做為母親，當然是要送女兒去學校，當時心情興奮、好奇又緊張；而這次再度開車去北加是載女兒的東西回來，這樣等她凱旋回來時就輕鬆多了。一大早六點就起床了，準備好空的行李箱、搬家用的紙箱子，就開始七個小時的行程。一路上，想著終於在疫情 之後能夠讓女兒搬回來，臉上不自主的微笑，但又意識到她要搬到更遠的紐約而收起了笑容。兒女長大不由娘，真是應驗在我身上。

開了一半多的路，突然看見成群的牛，覺得有如深入農村的感覺，不知道以前是太興奮和女兒交談而錯過了，還是年紀漸長記性在退步，不記得曾經過此處。牛好幸福啊！可以在這麼大的空間自由行動，要比雞和豬要幸福多了。

好不容易到目的地，先到旅館 住一個晚上，同一個旅館，廚房卻空無一物，連杯子也沒有，帶來的東西沒有鍋子煮，連咖啡也沒了。可悲的是，疫情改變了世界許多，即使恢復正常也不如以往了。第二天，先生幫女兒裝箱之後就啟程回家，而我無法坐原車回去，就和女兒開始一日遊。由於餐廳要經過學校，也就開始我的舊地重遊。

很巧的是，那天剛好是Cal Day，看見一群群的家長和學生像參加旅行團一樣在建築物中穿梭，每個人手中的地圖，像藏寶圖一樣；學生們似乎都很開心，看起來都好像涉世未深，還沒有經歷過四年的磨練；父母親則很緊張地跟在孩子們後面，找尋下一個目的地。

我和女兒則是輕鬆的穿越校園，享受陽光的溫暖。我們談及她過去的生活，她曾經在那熬夜苦讀的圓書館、在回家走過的小徑和住過的宿舍，好像一部紀錄片。

之後我們決定搭地鐵回家，現在已經沒有當埸買票，要下載App之後才能入站。地鐵站 中什麼樣的人都有，常常有人在你面前要錢，女兒毫無懼怕地打發走了，還經歴兩人互相叫囂，差點在我前面大打出手，不知是不是人老了，膽子也小了，坐一次地鐵，嚇出一身冷汗。

回程搭了飛機，乘客很人，但非常少人戴口罩，我想大家已決定和病毒共存了，希望以後病毒真的能消失，讓人類重新開始不受限制的生活。此次再遊北加，景物依舊，雖沒有那種熱情充滿好奇的心，但多了一些用心體會周遭人與物的變化。