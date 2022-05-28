我家烘乾機的後面有排氣管，從牆裡通到屋外，外牆上能看見高高的排氣口，熱氣從那兒排出去。這天，牆裡發出「刷拉刷拉」的聲音，敲敲牆，聲音停了，一會兒又響起來。我猜是小動物鑽進排氣管出不來了。是什麼動物呢？

女兒說可能是一隻小鳥，不小心從排氣口鑽進去了，出不來，在裡面瞎撲騰。怎麼辦？在網上查了許久，打了好幾通電話，最後有一家「生擒野生動物」的公司接了活兒。

第二天，來了個嚴肅的中年人，樓上樓下看了，敲了敲牆壁，聽了聽牆裡的聲音，確定是一隻小鳥。他沒說怎麼「生擒」，卻認真地問，「你家房屋買保險 了嗎？保險條款是否允許為『生擒』野生動物而損毀牆壁？」咋？聽這意思，為了「生擒」一隻小鳥，還要拆我家房子不成？那人最後說他無能為力。我感到奇怪了，不是專業的「生擒」公司嗎？那人說，沒錯，但那是指在室外，像這種室內狹小空間的生擒，他不專業。聽得我哭笑不得。

也許是不忍看我失望的臉色吧！那人又說，公司有別的同事更專業。隨即他打了個電話，然後對我說，明天那個「更專業」的同事會與我們聯繫。

第三天接到了那個「更專業」人士的電話，那人先在電話裡問了一堆問題，幾乎和昨天那人一樣，如房屋買保險了嗎？保險條款是否允許為了「生擒」野生動物而損毀牆壁等等。我越聽越不對勁，這都什麼人哪！非要拆我家房子嗎？最後，這個「更專業」人士說他也無能為力。

問題回到了原點。我又開始尋找，終於有一個與眾不同的回應。電話裡那人既沒問我家的房屋保險，也沒說要拆我家房子，而是首先驚訝道：「什麼？小鳥已經悶在裡面三天了！不行，小鳥很快會死的，我馬上就去。」看來他更關心小鳥的生命。

半小時後門鈴響了，一個慈祥的老者站在門前，手裡提著一個籠子。老者直接跟我到洗衣房，他聽了聽牆裡的聲音，二話不說，熟練地拆開排氣管接頭，將絲網籠子罩在管口上，對我說，你們最好先離開，免得驚擾小鳥。

我剛下樓，就聽到樓梯響，那老者已經提著籠子下來了。哇！這麼快？老者逕直走到大門外打開籠子，那隻在排氣管裡憋了三天的小鳥，呼啦一聲飛到前院的楓樹上，嘰嘰喳喳地唱起來。

這時我才看清了小鳥的樣子：個頭不大，灰黑色，紅色的爪子，橙黃色的鳥喙又厚又尖。後來常聽到樹上傳來「嘚嘚」的敲擊聲，就是這小傢伙。原來我們救了一隻啄木鳥，牠嘰喳了好一陣子才飛走。

望著老者遠去的車子，我不禁感慨，曾經非常嚴重，還差點要拆牆的大問題，讓這位貌不驚人的老者輕輕鬆鬆解決了。低頭看見老者留下的名片，是某某「呵護野生動物」公司。

原來如此，不是「生擒」，而是「呵護」，差別在這裡。