從每年十月到次年的四月，西雅圖 大都是多雲和陰雨天。以前我在上班的時候，在這段日子要從周一忙到周六，只有周日休息時又遇到天氣好，才有機會享受室外的陽光。

退休 了，天天在家，才發現在自己的屋子裡要享受陽光還是有很多機會，關鍵是能否把握住。

三年前的一個初春早上，早春寒意還是刺入肌骨，太陽卻溫柔地掛在空中；我穿著厚實的運動衣褲在我們的街區散步，忽然發現在一間朝南方向的獨立屋的大玻璃窗內，有一位男子正裸背靠在玻璃窗內曬太陽，這種「日光浴」雖然隔著窗戶玻璃，但是不怕寒冷，實在太聰明了。

從那以後，在寒冷的天氣，只要有陽光照進我的玻璃窗，我就會在窗前曬太陽。中國民間有「寧丟萬貫家財，不捨房屋向南」的說法。我家房子二樓有朝南的大玻璃窗，我就在其中的一個玻璃窗前安放我的跑步機，可以邊跑步邊曬太陽。

可恨的是，這個窗外鄰居家的一棵大松樹擋住了我早上的陽光，常常是中午之後太陽升高了，陽光才能照進玻璃窗，我才有兩三個小時的時間曬太陽。但是，冬春時節的陽光很弱，常等到中午想曬太陽時，太陽卻被烏雲擋住了。西雅圖的陽光真的很珍貴。

既然如此，我只能抓緊中午曬太陽的機會了。在跑步機上曬太陽，要把我的這個橫拉的百葉窗簾調節好方向，讓陽光從窗簾葉片之間的縫隙照進來。但是不管如何調節，還是有葉片擋住陽光的陰影，於是我就常常把百葉窗葉片全部拉上去，更多的陽光才能照射進來，但是我的百葉窗拉上去之後，收縮後還有三英寸，束在玻璃窗的最上方，還是擋住了部分陽光。別小看這三英寸，在寒冷的日子裡太陽很低，被它們擋住的位置，也浪費了不少照到我身上的陽光。

我正想換一個更加有效率地利用陽光的窗簾，不料這個窗簾卻因為我經常拉上和放下，捲繩斷了，窗簾掉下來了。修理很麻煩，百葉窗很便宜，換新的也不貴，但我卻發現，沒有這個百葉窗，不用調節窗簾葉片的方向，也沒有三寸收縮後的窗簾擋住陽光，可以充分地利用窗外的陽光了。於是我的新窗簾就不換了。

我們這條街是南北走向的，左邊的鄰居是南向，是他們大院的這棵大樹擋住我南來的陽光，而我家的一棵大樹也擋住右邊鄰居的陽光。

兩年前，我已經花兩千美元把擋住右側鄰居家陽光的大松樹砍掉了，左側鄰居據說也有打算把那棵擋住我陽光的松樹砍掉，真希望如此。為了充分利用陽光，街坊鄰居能互相關照值得稱讚，該砍的樹還是要砍。

下午也是我居家享受陽光的好機會，在每年的初春下午臨近傍晚的時候，如果天氣好，西邊的太陽光就會照到我的床上，窗外的街道對面鄰居還是有幾棵大松樹擋住陽光，但是因為它們隔著一條馬路，比起左側鄰居的樹遠一些，陽光照進我的玻璃窗就多一點，就憑這，我可以躺在床上安安穩穩地曬兩個小時的太陽。

屋裡有陽光才能保健康，根據科學家的研究結果，老年人居住建築日照標準不應低於冬日日照時數兩個小時。年紀大了，不必上班，能在自己的屋子裡曬太陽，既可補充身體的熱量，又能激發生活的熱情，這是何等的美好。