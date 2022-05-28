疫情 過後，我們終於正式回歸辦公室工作。一進辦公室，只見過道邊的台子上擺放了巧克力，會議室裡早已準備好了點心、麵包圈、鬆餅、香蕉和橘子，好久未見的同事們都開心地互相問候，更令人驚豔的是，桌子上一捧鬱金香綻放了美麗的笑顏迎接我，看著老闆在便條紙留下的溫暖話語，那種賓至如歸的感覺讓我都有些恍惚了，難道我們是回來度假的嗎？

蘇珊是一位主管，疫情期間每個星期都主動到辦公室工作幾天，幫助大家處理一些在家裡無法完成的工作。她說：「疫情期間，很多人都需要在家照顧不能到學校上課的孩子，可是我的孩子都長大獨立生活了，不再需要我的照顧，所以我到辦公室工作沒有一點兒壓力。而且在家工作空間小，活動量也少，辦公室比家裡大多了，在這裡不僅可以幫助其他人處理工作，跑來跑去還可以增加活動量，對健康有好處。」幸虧有蘇珊的幫助，讓大家的工作在疫情中更加順暢進行，更難得的是，蘇珊很享受在辦公室工作，聽起來好像工作還可以健身 。

其實工作的妙用不僅僅如此。八年前朋友紅的先生因為突發心臟病 過世，受到如此打擊，紅難以接受這個事實，一度抑鬱寡歡，很長時間都沒有心情和朋友交往。最近突然和我聯繫，人也變得豁然開朗，像換了一個人似的。

我們一起到公園裡散步，她道出了這些年的心路歷程，從起初拒絕接受先生的過世，到自怨自艾；沒有了丈夫在生活上的支持，她不得不開始找工作，發出去幾百封求職信都石沉大海。她只好從做志工開始，一步一步終於從合同工變成了正式工。 她感慨萬千：「當我每天忙著找工作、當志工，從做合同工再到正式工作，竟然慢慢走出了先生過世時的憂傷。現在每天在辦公室裡工作，覺得幸福極了，總是開心地和大家打招呼。」看到紅如今積極面對生活，神采飛揚的面容，我也為她開心不已，看來工作還可以療情傷。

有一次我到醫院看病，卻找不到要去的部門，正當我左顧右盼的時候，一位鶴髮童顏、身板挺拔的七、八十歲老人開著遊覽電車到我身邊，問：「你要到哪裡？」我把手中的醫療單子給他看，他看了一眼，說：「上車吧！我帶你去。」我有些猶豫，問：「可以嗎？」他肯定地說：「沒問題，這是我的工作。」於是我坐上了他的車，我問：「您現在還在工作嗎？」他說：「是啊！我退休了以後天天在家沒事兒做，就到這裡做志工，忙忙碌碌挺開心的。」說話間，他就把我送到了目的地，和我揮手告別後，他興沖沖地開著車走了。我微笑著看著他的背影，被他的快樂深深感染了。

隨著生活閱歷增加，我越來越覺得工作不僅僅是拿一份薪水回家過日子，更是一條通往幸福快樂的道路。當我們有機會通過工作幫助社會和他人時，其實也是在幫助自己擁有一個更美好的生活。