二○二二年在北京 舉行的冬季奧運會上，代表中國參加自由式滑雪的人氣選手谷愛凌 ，賽後從懷裡掏出一個「韭菜盒子」來，一面咬著一面等待大會宣布她的成績。

此視頻發布後，小姑娘吃「韭菜盒子」上了全球電視直播的畫面，令世人捧腹難忘，也使中國麵餅小吃「韭菜盒子」揚名國際。

自古以來，韭菜和雞蛋 就是尋常百姓家的食物，春天的韭菜鮮甜多汁搭配上雞蛋的滋味渾然天成。禮記：「庶人春荐韭，配之以卵」，韭菜雞蛋為庶民家中的佳餚，亦是祭祀先袓時置備的供品。唐代詩人杜甫「夜雨剪春韭，新炊間黃粱」的詩句，生動地記錄詩人在烽火歲月中，偶遇故友，在春雨的夜裡，到園子裡剪些韭菜，煮碗新黃米飯待客，勾勒出亂世倖存的寧靜及友情，令人感動。

韭菜具特殊強烈的氣味，乃屬於五葷之一。韭菜中含有硫化丙烯辣根的成分，可以穿透口腔細胞的表面，異味會在口腔裡很長一段時間；雞蛋和牛奶中的蛋白質可以與韭菜硫化物中和，或將韭菜加熱去生，此兩種方式均可以降低辛烈的氣味。

中國人普遍認為韭菜有壯陽的作用，近代醫學研究認為，韭菜增強性能力一說根本找不到依據，所以，誤信韭菜有助性功能的男士，除了口中的臭味破壞談情說愛的氣氛外，或許會弄巧成拙，無功而返。

有網友說，谷愛凌在鏡頭前吃的韭菜盒子，是道地的北京、張家口地區的版本。其實大江南北從廣州到黑龍江，都有韭菜盒子吃，基本組合都是千年來不變的三大要素：麵皮、韭菜和雞蛋，是地道的中國人家常料理。

韭菜盒子各地都有不同的做法：有的加粉條蝦皮（小乾蝦），也有用肉類、海鮮入餡，各領風味。麵食大省河南的韭菜盒子多呈三角形用油炸而成，也有薄麵皮捲起來或煎或蒸；江西人會把韭菜拌在麵糊攤成餅或做成圓型煎烙來吃；大連的韭菜盒子裡少不了海米（小蝦米）；古城西安早餐攤上的油炸韭菜盒子，更是遊子思鄉的理由。

韭菜盒子愈向南方走，餡裡的韭菜料愈少，韭菜香味愈清淡。廣東的韭菜餅韭菜不多，但是和鮮蝦豬肉的搭配後綻放出令人感動的滋味，是我去飲茶時必點的美食。

看到谷愛凌吃韭菜盒子的鏡頭，不禁莞爾。我是地道的廣東人，娶的是北方妻子，孩子們也愛吃韭菜雞蛋盒子，但其濃郁的氣味我卻無法消受。婚後陪妻子回家探視岳母，岳母看我對她精心準備的美食反應不太熱烈，問道：「不喜歡韭菜盒子嗎？」我說，「喜歡，喜歡！但是今天剛好有點頭昏。」老婆幫我打圓場說，「他是個土老廣，吃了用麵皮包韭菜雞蛋會犯頭昏毛病的。」從此，我就成了吃韭菜盒子會昏頭的山東女婿了。老婆為了不讓我置身於外，借用了廣東飲茶裡韭菜蝦餃的做法，用鮮蝦、碎肉、貝柱、蛋皮、粉絲及韭菜入餡，此種「魯粵韭菜盒子」竟然治癒了我會犯頭昏的毛病。

孩子離家前，做韭菜盒子是休閒時家庭聚會的一件大事，全家人圍繞著飯桌，老婆和麵、老大幫著擀皮、老二幫著煎烙，大家一面喝黃米粥，一面等待烙在鍋裡的盒子，聊天說笑，其樂也融融。

一晃眼，我已步入古稀之年，圍桌吃韭菜盒子的場景也不再常有了，但是「韭菜盒子」是我們家庭生活故事中的一部分，難以忘懷。