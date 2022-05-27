在超級市場看到褐色的亞洲梨，不免令我想起在溫哥華的第一棟房子後院有兩株亞洲梨樹。當初搬進去那棟房子時是九月，梨樹上結滿了梨子，我們興奮地摘幾個嚐一嚐，還蠻甜的。一向有研究精神的太太開始上網蒐集種梨子樹的資訊，於是我們與那兩棵梨子樹展開了不解之緣。

三月時，梨樹的枝幹上冒出朵朵白色的花，幾乎蓋住了綠葉。從二樓的陽台望去，後院的角落上兩棵樹綻放數百朵梨花，像黑夜中的煙火般醒目。花落後，長出如花生米大小的果子。我們開始施肥，起初是用園藝店買的果樹專用、形狀像胡蘿蔔的肥料棒。以樹幹為中心，將三、四根分別倒插入土，每一根會隨著時間逐漸融化變小，釋放養分。

在一次與鄰居聊天時，太太學到有機肥料DIY的作法。準備一個小桶子，將蔬菜 、水果的殘餘倒入，上面撒一層盆栽土，再倒入蔬果廚餘，再鋪一層盆栽土，如此重複直到填滿桶子，密封後，從十月放至隔年三、四月。六個月後開封時，已成爛泥，而且臭味刺鼻，可是靠有機肥料長出的梨子，果實比較大，汁又多，也算是另類的「良藥苦口」。

八月開始收成，兩株樹果實纍纍，掛著大大小小的梨子，將近兩百來顆。熟透的梨子，等不到我們摘便落地，成了小動物的食物。我在院子割草，修剪花木，口渴了就順手摘顆梨子來吃，生津解渴。到了周末，後院摘梨子是全家活動。我和太太、兩個女兒，人手一個塑膠袋，在交錯的樹枝中踮腳、彎腰、仰頭，找熟的梨子，伸手輕握梨子，微微扭轉一下，如果熟了，梨子梗就會啪的一聲脫離樹枝。

滿載而歸回到廚房，留下自己吃的分量，其餘的就分送給鄰居和好朋友。顆顆褐得發亮的梨子，除了當水果吃，太太會將梨子去核，切成小塊，加水，放冰糖，銀耳煮成甜湯。晚餐後，夕陽餘暉下，我們坐在陽台的椅子上，品嚐梨子銀耳湯，一大享受。

住在那房子的十四年中，除了有一年的三月底，颳起一陣強風，吹落大部分的梨花，造成那年梨子欠收，其餘的每一年夏天都是豐收。為梨樹施肥，看著它開花結果，接著採收，年復一年，兩個孩子已從小學到大學，我和妻也步入知天命之年，不變的是梨子依舊碩大香甜。後來搬走時是五月，一顆顆梨子才結出來，雖然吃不到，但能嘉惠新的屋主，也是美事一樁。兩棵梨樹留給全家的回憶，是甜蜜歡樂。