日前去朋友家做客，蒙她盛情送我一束花，說是給我慶祝退休 的禮物。這束花由粉紅色的康乃馨和紫色的老實花組成，十分纖秀可愛。回家後，我將其插在花瓶中放在客廳一角，頓使我的客廳添了顏色，生氣盎然。於感動朋友情誼和稱許花好之際，回憶起以往我愛花和送花的許多情事。

最先想起的是我當年得抑鬱病期間，那時所居之地冬天冷陰而枯索，我每個星期都會買束康乃馨或其他較經濟的花兒擺在客廳的電視櫃上，讓那些花給我生活添些顏色，討我開心，也添些活力。到了春天，我家院子裡的各樣花種陸續開放，社區人家的庭院也花色繽紛， 如此春花處處可供欣賞，買花之事就退下休息了。

再是憶起三個孩子們送我花的溫馨感動故事，三個孩子知道我愛花，他們小時候常會摘一些野花紮成花束送我；孩子們離家上大學或工作後，最常向我表達愛和感謝的方法就是送花，我時不時會驚喜地收到「花」的包裹，裡面除了豔麗的玫瑰花，更有一張寫著溫馨滿滿的卡片，每當我收到他們花束中所表達的親情，就會流下感動和安慰的淚水。

關於我愛花，又不能不回憶起兒時的生活和花的感情之事。兒時的鄉村大地，漫山遍野和林院田圃間滿是繁花處處，石牆上的牽牛花和金銀花是我們童年玩家家酒時，最常用來做新娘頭上的花環和捧花的長尾巴；金銀花的香氣迷人，我也喜歡將其裝在口袋裡，隨時都可聞到它的香氣；池塘岸邊的梔子花開時節，濃郁花香飄散，沁人心扉，而我們喜歡把落在水塘裡的花撈起來串成項鍊把玩；鄉村路邊和水溝旁最多見的是成叢成簇的白色蝦挾花，野趣十足，不僅給路人增添眼福，更有藥用的功效，我小時候患慢性盲腸炎，先母曾將其熬湯給我喝以緩解病情。

我從很小就必須幫忙菜園工作，因此各樣的菜、花我都可如數家珍，最讓我鍾情之一的是絲瓜花，妙的是後來我學國畫，發現絲瓜花也是很被畫家青睞的，我心裡竊喜，是不是「英雄所見略同」？ 另一種不得不特別提的是油菜花，稻田收割完後，農夫們在田間撒下油菜花子，不多時日，滿田野鑲滿了黃色的油菜花，那景致鮮豔美麗奪人眼目，然而，這些油菜花的實質作用不是當菜也不是供觀賞，而是當肥料。

遷居美國後，有次回鄉正趕上油菜花美景，我滿是驚喜，心中卻也升起一種說不出的情緒，原來生我養我的美麗家鄉，已成我客訪的「他鄉」。

退休了，我有時間開始整理雜亂成堆的文稿書冊，在一堆的文章草稿中，竟有一篇是很早以前起草題為「送花的故事」的文章，其內容多是有關我早年的愛情與送花之故事。時間荏苒，如今我已來到了「天涼好個秋」的年歲，愛情也褪去了顏色，然可喜的是我愛花賞花的心情如常，生命依然有著萬紫千紅的花好顏色。