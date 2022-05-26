早在改革開放以前就聽說，歐美西方人常幹一些匪夷所思、一般人想像不到的奇事，但只是聽說，並沒有親見。一次去英國 旅遊，真的親眼目睹了一件做夢也想不到的事。

世界噴泉可謂多矣，尤其歐洲的城市幾乎隨處可見，什麼冷噴泉、熱噴泉、彩色噴泉、音樂噴泉、光控噴泉、聲控噴泉……各式各樣，五花八門，精彩紛呈。一次去歐洲旅遊，見到一種噴泉，別說見，以前都沒有聽說過，對於少見多怪的我，驚詫程度不亞於在地球上突然撞見外星人一樣，慨嘆世界之大真是無奇不有，腦洞大開。

我說的這座噴泉在英國溫莎鎮，距離溫莎城堡只有一街之隔。眾所周知，英國與歐洲其他國家一樣，古城堡很多，溫莎城堡之所以聞名天下，幾乎家喻戶曉，是因為英王愛德華八世驚世駭俗「不愛江山愛美人」的風流韻事。他為了能與心上人、平民出身的美國寡婦辛普森夫人結婚，毅然放棄王位，降為溫莎公爵，傳為千古佳話，也為這座尋常古堡增添了幾許玫瑰色的溫馨和浪漫。人們不遠千里來溫莎旅遊，為的就是一睹這座浪漫古堡的廬山真面目，追憶和感受這位真性情國王的風流韻事。

我和妻子參觀完古堡出來，離集合時間還長，決定隨便逛逛，看看溫莎的市容街景。沿著城堡外牆拐過街角，往右是只有一條二、三十米長的短街，與一條橫向的大街相連，短街右側是一個街心小花園，草坪花壇，綠樹濃密，有休閒的座椅；後面有一座歐式風格的山字形景觀建築，中間流線型突起，上面有精美雕塑 ，兩端各有一個淺缽盂形噴泉，噴吐出白花花的水柱，下面是一個半圓形水池。

當時雖然已是秋天，天氣還很燥熱，我和妻決定到噴泉旁的綠蔭下乘乘涼。

來到噴泉近處後發現，水池中不是凜冽澄澈清潔的淨水，上面漂浮著一團團蓬鬆的類似棉花糖的白沫，不停地翻花滾動，兩個噴泉裡噴出來的也是這樣的白沫，不少白沫溢出池外。

我和妻去過二十多個國家，見過不少水池、噴泉，卻從來沒有見過這樣的水池和噴泉，心裡很納悶，猜不出這白沫子是什麼東西。我走到水池邊，發現白沫非常潔白乾淨，捧起一團，輕飄飄的，像肥皂、洗衣粉一類洗滌劑的泡沫，用鼻子聞聞，也是洗滌劑的氣味。我好詫異，心想，莫非噴泉噴出的真是洗滌液？可是常識告訴我這是不可能的，洗滌液怎麼會沏在大街的水池子裡，還做成噴泉？溫莎太浪漫太溫情了吧？

我正在胡亂猜疑的時候，走來一個人，打斷了我的思緒。我扭頭向那人看去，是個白人青年，二十多歲，瘦高個兒，外表精明幹練，臉上笑呵呵的。我驚奇地發現，他的左手抱著一摞盤子，右手拿著一把刷子，我心裡不由暗想，他是來洗盤子的？莫非池子裡的水真的是洗滌劑？

小夥子見我驚詫地看著他，有些不自在，對我笑了笑，走近水池，蹲在池子邊上洗刷起盤子來，一邊洗一邊樂滋滋地哼著當地小曲兒，至此已經確定，池子裡果然是洗滌劑的溶液，這是一座名副其實的洗滌劑噴泉。我和妻子都有些激動，世界真是無奇不有啊！

不過，池子裡的液體是人工添加洗滌劑製作的人為景觀，還是地下水有特殊的類似洗滌劑的元素，就不得而知了。