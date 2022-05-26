現代人離不開手機 ，生活、行動、思想和經濟，沒有手機一事難成。人發明手機，本想方便世人，但想不到手機將人變為自己的奴隸。

抗疫稍為緩和，和家人到度假村酒店住兩晚，早晨在泳池游泳 ，然後轉到酒吧小坐。早上酒吧尚未營業，坐在軟綿綿有扶手的梳化椅上，打開手機，先看網上報紙，再看YouTube，聽聽音樂，在一片祥和輕鬆音符催眠下竟然睡著了。

不知過了多久，驚覺自己在公共場合失態地做了瞌睡蟲，馬上起身往休憩花園走去，想呼吸一口新鮮空氣，然後回房間準備與家人共進午膳。

午餐時一摸口袋，空空的，沒有了手機，出事啦！手機內儲存自己全部資料、親友地址電話號碼、文件和幾十年富紀念意義的相片等全在電話內，仔細回想，在酒吧坐下時還在看手機，起身離開後就不見了。用家人電話打自己手機號碼，可聽到電話鈴聲在響，只是沒人接，肯定電話是在酒吧丟失的，當即回到該酒吧，調酒師在調酒，他說沒有人拾到電話。走到今早坐過的單人梳化椅，有客人坐在上面，禮貌地向他解釋遺失電話一事，他主動起身讓我觀看及尋找，確實沒見電話。

情急之下急電一向精明乖巧、為我設立智能電話功能的外孫女求救。她找到一個專門處理失物網頁，報上我的蘋果 電話ID號碼，說明在那個度假村遺失的，網頁顯示電話仍在度假村那間酒吧內，並有地圖顯示電話具體位置。按指示，我回到今早坐的梳化位置，再打入我的電話，居然聽到電話響聲，終於在梳化椅墊和椅子左邊扶手一條窄窄間隙內抽出那個叫我神往的電話。

據外孫女解釋，每個蘋果電話都有個專用ID編號，在電腦地圖上可以找到自己電話所在位置，可以配合地圖上所在地方，切入如酒店、餐館和公眾地方，可仔細到建築物內任何一部分找到電話所在位置。