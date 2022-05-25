圖╱柯華

在家園版刊文「貓惱與貓趣」中，作者就養貓體驗的苦衷向讀者奉上逆耳忠言，我看後感同身受。實不相瞞，我家時下養了兩隻貓：大布和小布 。兩年多的養貓經歷，我已有不願以貓為伴意願，但又無法擺脫，因為小家的戶主——兒子與兒媳將兩隻貓奉為「招財貓」，愛護有加，而他們的喜愛只在早晚與兩貓親暱一陣子，剩下的為貓供養吃喝、清理排泄物、制止牠倆破壞、出逃等，則交到了我和妻子兩個「正副後勤部長」身上。

養一隻貓就讓作者引發那麼多煩惱，家裡養兩隻貓境況怎樣呢？說來話長，容我詳細敘說「引貓入室」經過。

二○二○年初秋，兒子兒媳在天普 市購買一棟住房，喬遷新居半個月，兒子買回一隻俄羅斯品種小貓崽，取名叫布布。布布有一柞多長，一身灰黑絨毛，兩個眼睛溜圓通亮，兒子兒媳及孫子十分喜愛，但我和妻子沒有顯露多大歡悅，兒子就此提醒：「這小貓是優良品種，聰明伶俐，以後能助我們家生意興隆。」

布布是挺聰明，經過短短一星期，就過了驚恐、適應、熟悉、愛戀小家過渡期。布布很快長成半大貓，添了一些毛病：先是時不時抓撓皮座椅和地毯，後又趁夜深人靜跳上櫥窗偷食擺放的食品。家人一喝斥、轟攆，牠便齜牙咧嘴，口吐「哈哈」與你對峙，面目十分猙獰。我們無奈備一根小木棍，一見牠釋放劣跡行徑，就揮棍伺候，使其逐漸去掉了惡習。

布布長到九個月時，一日下班歸來，兒子又拎回來一隻前胸、眼臉為白色，後背四肢為灰黑色小貓崽。我和妻子再現茫然與疑惑，兒子連忙解釋：「知道咱家一隻貓挺孤單，朋友將他家貓剛生下的貓崽送給了我。」因後入家門，便賜名小布。小布當時更為驚恐、貪食，一見房舍沒人，便從藏匿的兒子床下爬出，竄到飯碗前狼吞虎嚥，之後迅速逃回床下安歇，結果幾日後，兒媳發現床下有幾攤晾乾的貓屎……。

過了適應期，小布開始與大布打成一片，雖然個小體弱，但卻不時地往大布身上攀爬，氣得大布一次次將其摁倒在地；更令人氣惱，每到夜半更深，小布就莫名地歡叫，進而引發青春期的大布跟著配合，害得家人無法入眠。沒有辦法，兒子頂著新冠疫情與寵物醫院預約，為這兩隻公貓做了節育手術 。

手術後，大布小布老實一些，但卻愈加能吃能喝能睡，尤其是小布僅過了幾個月，軀體就和大布相差無幾了。兩隻成年貓每天一早便溜進廚房，蹭做早飯的人小腿討要吃食，吃飽喝足各尋沙發或床墊睡起回籠覺；夢醒後把房間當成運動場，貓架、座椅、地板，床頭，肆意奔跑、追逐、撕咬、翻滾，唉，弄得到處都是貓毛。

從這時起，大布和小布性情更加分明。大布持重老成，如同紳士一般，經常獨處一處，但對家人很留戀，見家人出門或聽到家人開車回歸，便會跳上沙發，扒著窗簾默默目送與迎接；小布則不然，天生熱情好客，家人回歸或到牠跟前，牠都會「喵喵」歡叫，像是與你打招呼，又像是與你嘮嗑，這是兩貓招人喜愛的一小點。

一言以蔽之，時下我和妻子每天耐著性子，伺候著兩隻兒孫喜愛的 「招財貓」，有時不耐煩，也小聲發幾句牢騷。